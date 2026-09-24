Thủ đoạn của chị em 'ông trùm' buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 12.000 tỷ đồng

Chiều 24/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Thế Mạnh (SN 1982, ở xã Hoài Đức, Hà Nội) mức án 24 năm tù về các tội Buôn lậu, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Liên quan đến vụ án, chị ruột của Mạnh là bị cáo Trần Thị Nga nhận án 16 năm tù về các tội Buôn lậu, Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

10 bị cáo còn lại nhận mức án từ 18 tháng tù treo đến 12 năm tù giam; một bị cáo bị phạt 2,2 tỷ đồng.

Trước khi thực hiện loạt hành vi phạm tội, từ năm 2018 - 2023, “ông trùm” Trần Thế Mạnh thành lập hoặc nhờ người thân đứng tên 7 công ty.

Trong khi Nga giúp các chủ hàng đưa hàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam, Mạnh giúp các chủ hàng thanh toán tiền hàng hóa mua bán qua biên giới không đúng quy định pháp luật.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: TN)

Mánh khóe tuồn hàng lậu vào Việt Nam

Một khách hàng của chị em Nga phải kể đến là bị cáo Đặng Thu Hiền (SN 1990, ở Hà Nội). Khoảng năm 2020 - 2021, Hiền kinh doanh đồ gia dụng được sản xuất tại các nhà xưởng ở Trung Quốc, nhập khẩu về Việt Nam.

Để đưa hàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam, Hiền được các chủ xưởng sản xuất tại Trung Quốc giới thiệu bà “Wang” (người Trung Quốc, chưa xác định được nhân thân).

Bà “Wang” tiếp tục giới thiệu “A Lý” (người Trung Quốc) thực hiện thủ tục xuất khẩu và khai thuế đối với hàng hóa của Hiền tại Trung Quốc. Bà “Wang” cung cấp cho Hiền và “A Lý” các thông tin liên quan đến hàng hóa để “A Lý” làm thủ tục xuất khẩu, khai thuế tại Trung Quốc.

Tại Việt Nam, thông qua giới thiệu của bà “Wang”, Hiền liên hệ, trao đổi với Nga để thực hiện các thủ tục nhập khẩu, thông quan, vận chuyển hàng hóa về kho tại Bát Tràng (Hà Nội). Tuy nhiên, giữa Hiền và Nga không lập hợp đồng ủy thác mua bán, nhập khẩu hàng hóa theo quy định.

Nga dùng 7 pháp nhân (các công ty do Mạnh và người thân đứng tên) để lập hợp đồng ngoại thương với pháp nhân là công ty làm dịch vụ xuất nhập khẩu phía Trung Quốc. Thực tế, các pháp nhân phía Trung Quốc đứng tên trong hợp đồng không phải là đơn vị trực tiếp cung cấp hàng hóa. Nga sử dụng các hợp đồng này để thực hiện thủ tục khai báo hải quan, thông quan, vận chuyển hàng hóa và giao về kho cho Hiền.

Để thanh toán tiền mua hàng cho các chủ hàng Trung Quốc, Hiền được “A Lý” cung cấp nhiều tài khoản khác nhau tại Việt Nam, trong đó có các tài khoản đứng tên Trần Thế Mạnh. Thông qua các tài khoản này, Hiền chuyển tiền cho Mạnh để Mạnh thực hiện việc chuyển tiền trái phép sang Trung Quốc.

Cáo trạng xác định, Nga giúp sức cho Hiền nhập lậu hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam để tiêu thụ. Mạnh đã giúp Hiền chuyển hơn 806 tỷ đồng để thanh toán tiền hàng cho chủ hàng Trung Quốc.

Theo cáo trạng, Mạnh và chị gái đã buôn lậu số hàng hóa trị giá hơn 904 tỷ đồng, vận chuyển trái phép hơn 519 triệu USD (tương đương hơn 12.000 tỷ đồng) qua biên giới.

Tài liệu điều tra cho thấy, trong các phi vụ làm ăn, Nga thỏa thuận với các chủ hàng Trung Quốc về chi phí làm thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa với mức từ 50 - 120 triệu đồng/1 xe hàng.

Hàng hóa chủ yếu được nhập khẩu, thông quan qua các cửa khẩu Hữu Nghị, Chi Ma (tỉnh Lạng Sơn). Bị cáo hưởng lợi từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng trên mỗi bộ hồ sơ tờ khai hải quan.

Nga cũng thuê một số cá nhân làm dịch vụ khai báo hải quan để soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu.

Để có đủ tài liệu hợp thức hồ sơ, Nga thuê các cá nhân người Trung Quốc làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Bị cáo đã làm giả 376 tài liệu nhằm hợp thức hồ sơ khai báo hải quan để nhập khẩu, thông quan 250 lô hàng, trị giá nhiều triệu USD.