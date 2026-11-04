Bộ Công an: Khởi tố 90 người nước ngoài trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

(VTC News) -

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, trưa 4/11, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về vụ án đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm xuyên quốc gia tại Khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an.

“Vụ án này liên quan đến 113 người nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm pháp luật có quốc tịch đến từ các quốc gia như là Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Malaysia, Myanmar”, ông Toản nói.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án với tội danh sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 Bộ luật Hình sự và tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép được quy định tại Điều 348.

Đến thời điểm này, công an đã khởi tố, bắt giam 94 bị can, tăng 5 bị can so với thông báo của Bộ Công an ngày 25/10. Trong đó có 90 người nước ngoài và 4 người Việt Nam.

“Trong số này có 5 đối tượng bị khởi tố với 2 tội danh theo Điều 290 và Điều 348 Bộ luật Hình sự; 1 đối tượng bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Ngoài 94 bị can đã bị khởi tố, các đối tượng còn lại tiếp tục được cơ quan điều tra củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ, xử lý theo quy định”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết loại tội phạm này đang diễn biến rất phức tạp, không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Bộ Công an đã nhận diện sớm và chỉ đạo các đơn vị tập trung đấu tranh với loại tội phạm này.

Quan điểm nhất quán của Bộ Công an là kiên quyết phòng ngừa và đấu tranh. Mọi hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều được phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định.

Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định quan điểm tôn trọng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, không để bất cứ một đối tượng nào lợi dụng địa bàn Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội, trong đó có tội công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng.

Bộ Công an cũng khẳng định sẽ xử lý từ sớm, từ xa, tăng cường phối hợp liên ngành trong đấu tranh các loại tội phạm.

Đưa ra khuyến nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho rằng người dân cần cảnh giác, đặc biệt trên không gian mạng, mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến có dấu hiệu bất thường.

“Trên không gian mạng, khi có người kêu gọi, chào mời đầu tư, kinh doanh với lãi suất cao bất thường, thu lợi cao bất thường thì phải hết sức cảnh giác khi tham gia và kiểm tra, đối chiếu thông tin thật kỹ lưỡng”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản lưu ý.

Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin để cho thuê, cho mượn hoặc tiếp tay cho các hoạt động không rõ mục đích, nguồn gốc trên không gian mạng.

Người dân khi phát hiện được những dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm thì thông tin, thông báo ngay cho lực lượng chức năng, lực lượng công an để kiểm tra, xử lý.

Bộ Công an mong muốn tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí, ngân hàng, các nhà mạng, công ty dịch vụ viễn thông... trong cái việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý và đấu tranh với các loại tội phạm này.