Phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia: Thủ tướng gửi thư khen

(VTC News) -

Ngày 27/8, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi thư khen, biểu dương Công an tỉnh Thanh Hoá và Công an TP.HCM về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia quy mô lớn.

Trong thư, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương số lượng lớn, bắt khởi tố 39 đối tượng, thu giữ 1.593 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác của vụ án.

Công an tỉnh Thanh Hoá và Công an TP.HCM được Thủ tướng gửi thư khen sau khi triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Quá trình điều tra xác định các đối tượng móc nối, hình thành đường dây buôn lậu xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn tinh vi, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã buôn lậu hơn 33.400 viên kim cương với tổng giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng, gây thất thu thuế hàng trăm tỷ đồng.

“Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện bản lĩnh nghiệp vụ, sự mưu trí, tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng của lực lượng Công an Nhân dân nói chung, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an TP.HCM nói riêng. Kết quả điều tra khám phá vụ án góp phần bảo vệ môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Thay mặt Chính phủ, Tôi nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao thành tích của các đồng chí. Đề nghị Bộ Công an kịp thời khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng đối với các tập thể, cá nhân theo quy định, đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh, mở rộng, bóc gỡ đường dây tội phạm, khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật...”, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương thành tích của Công an tỉnh Thanh Hoá và TP.HCM trong thư.

Tang vật thu giữ liên quan đến vụ án. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do những người nước ngoài điều hành. Kết quả điều tra xác định, những kẻ cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc). Từ đây, chúng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hong Kong rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.

Qua trưng cầu Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) giám định toàn bộ vật chứng thu giữ trong vụ án là các viên đá trong suốt nghi kim cương và kết luận, toàn bộ vật chứng thu giữ là kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.

Quá trình điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo là Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB), thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vì mục đích vụ lợi, Thảo cùng Trần Tiễn Như Nghi (nhân viên Công ty PNJ-LAB), thực hiện hành vi buôn lậu kim cương với các đối tượng người Ấn Độ.

Sau khi buôn lậu kim cương từ Hồng Kông về Việt Nam, lợi dụng kiến thức chuyên môn của bản thân, Đặng Ngọc Thảo thực hiện mài mã số GIA được khắc trên các viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAB, sau đó cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAB để bán cho khách hàng nhằm thu lợi.

Cơ quan điều tra xác định, Thảo trực tiếp trục lợi toàn bộ số tiền thu được từ hành vi phạm tội. Toàn bộ số kim cương này được Thảo bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Đặng Ngọc Thảo và Trần Tiễn Như Nghi câu kết cùng thực hiện hành vi buôn lậu kim cương nêu trên.

Đặng Ngọc Thảo và Trần Tiễn Như Nghi được xác định là có hành vi câu kết cùng thực hiện hành vi buôn lậu kim cương. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Đối với Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Cơ quan điều tra làm việc, thu thập và kiểm tra hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương của doanh nghiệp. Kết quả điều tra xác định Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương.

Quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được kiểm soát chặt chẽ, đúng với thông tin tại hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, rà soát các đối tượng có liên quan và thu giữ số kim cương buôn lậu để xử lý theo quy định của pháp luật.