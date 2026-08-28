Pensilia Beauty Clinic và tiêu chuẩn AACI: Cách kiểm tra phòng khám 'đạt chuẩn'

(VTC News) -

ThS.BS CKII Nguyễn Phương Thảo sẽ cùng giải đáp những thắc mắc và chia sẻ dưới góc nhìn là một Giám đốc chuyên môn cho Hệ thống phòng khám chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Pensilia.

- Cụm từ “AACI là gì” xuất hiện nhiều hơn khi khách hàng tìm nơi điều trị nám, mụn, sẹo rỗ hoặc trẻ hóa da. Theo bác sĩ, họ nên hiểu thế nào cho đúng?

AACI, tên đầy đủ là American Accreditation Commission International, là Uỷ ban kiểm định quốc tế Hoa Kỳ, một tổ chức kiểm định độc lập trong lĩnh vực y tế. Bộ tiêu chuẩn AACI tập trung vào bảo đảm chất lượng, cải tiến quy trình, đánh giá rủi ro và xây dựng môi trường chăm sóc an toàn. Với khách hàng, đó là cách nhìn vào hệ thống phía sau dịch vụ, thay vì chỉ nhìn lời quảng cáo hoặc hình ảnh kết quả.

Pensilia Beauty Clinic đạt chuẩn AACI Hoa Kỳ.

- Vậy khi một phòng khám đạt chứng nhận AACI, khách hàng nên kiểm tra điều gì đầu tiên?

Trước hết là quy trình trước điều trị. Khách hàng cần được bác sĩ đánh giá tình trạng da, hỏi tiền sử, thuốc đang dùng, dị ứng, chống chỉ định và mục tiêu điều trị. Đây là bước nền để phác đồ không rơi vào kiểu một công nghệ dùng cho mọi người.

Với nám, mụn, sẹo rỗ hoặc trẻ hóa da, chỉ định đúng ngay từ đầu giúp hạn chế điều trị quá mức, bỏ sót yếu tố nguy cơ hoặc tạo kỳ vọng không phù hợp. Nếu khách hàng được giải thích vì sao cần đi từng bước, họ cũng kiên nhẫn hơn với những liệu trình cần thời gian.

- Còn phần tư vấn rủi ro, nhiều khách hàng thường ngại hỏi hoặc không biết hỏi gì?

Khách hàng có quyền được giải thích rõ phương pháp, lý do chỉ định, lợi ích, giới hạn, nguy cơ có thể gặp và lựa chọn thay thế. Đây là tinh thần của đồng thuận có hiểu biết. Nếu chỉ nghe cam kết đẹp nhanh mà không được nói về chăm sóc sau điều trị, phản ứng có thể gặp hoặc khi nào cần tái khám, khách hàng sẽ khó đưa ra quyết định đúng.

ThS. BS CKII Nguyễn Phương Thảo - Giám đốc chuyên môn Pensilia Beauty Clinic.

- Trong lúc thực hiện thủ thuật, chuẩn AACI liên quan đến những điểm nào?

An toàn không chỉ nằm ở thao tác của bác sĩ hay độ mới của thiết bị. AACI đề cập đến vệ sinh tay, kiểm soát nhiễm khuẩn, tiệt trùng - khử nhiễm dụng cụ, quản lý thuốc và sinh phẩm, bảo trì thiết bị y tế, phân quyền chuyên môn, bảo mật hồ sơ và hoàn tất hồ sơ kịp thời.

Những điểm này không hào nhoáng nhưng là nền tảng của an toàn y khoa. Với các can thiệp trên da, một sai sót nhỏ trong khâu chuẩn bị, ghi nhận hoặc theo dõi cũng có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng.

- Pensilia đạt AACI có làm thay đổi trải nghiệm sau điều trị không?

Với điều trị da liễu thẩm mỹ, điều khách hàng cần không chỉ là một lần làm đẹp mà là một hành trình có thăm khám, chỉ định, theo dõi và điều chỉnh phù hợp. Nám có thể kéo dài nhiều tháng, sẹo rỗ cần đánh giá đáp ứng mô da, mụn cần theo dõi viêm và nguy cơ thâm sẹo.

Khi hồ sơ được lưu có hệ thống, bác sĩ có cơ sở điều chỉnh phác đồ thay vì xử lý rời rạc từng lần khách đến. Khách hàng cũng dễ nắm được mình đang ở giai đoạn nào, vì sao có buổi cần đổi thông số hoặc kéo dài khoảng cách điều trị.

- Pensilia được AACI ghi nhận ra sao?

Theo danh sách công khai của AACI, Phòng khám da liễu thẩm mỹ Pensilia và Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Pensilia được ghi nhận trạng thái Accredited, phân loại Outpatient Specialist Center, với chứng nhận ban đầu tháng 2/2026. Với người đang tìm “Pensilia AACI” hoặc “phòng khám đạt AACI”, đây là thông tin giúp họ có thêm căn cứ để so sánh trước khi quyết định.

- Có nên xem AACI như một bảo chứng kết quả?

Không nên hiểu như vậy. Chứng nhận AACI không thay thế thăm khám cá nhân hóa và không phải lời hứa chắc chắn đẹp hay không biến chứng. Kết quả vẫn phụ thuộc tình trạng da, chỉ định của bác sĩ, cơ địa đáp ứng và chăm sóc sau điều trị.

Giá trị của AACI nằm ở việc cho thấy cơ sở y tế vận hành bằng quy trình, hồ sơ, đánh giá rủi ro và cải tiến liên tục. Với khách hàng, việc Pensilia đạt chứng nhận AACI là một căn cứ để kiểm tra trước khi gửi gắm làn da cho một liệu trình.

- Xin cảm ơn bác sĩ.