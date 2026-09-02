OpenAI phản công Apple giữa cuộc chiến bí mật thương mại

(VTC News) -

Theo Reuters, OpenAI đã bác bỏ cáo buộc của Apple về việc đánh cắp bí mật thương mại, cho rằng hãng không đưa ra được bằng chứng cho thấy bất kỳ thông tin mật nào đã bị các cựu nhân viên lấy đi.

“Tranh chấp này là mớ hỗn độn do chính Apple tạo ra và công ty đang cố đổ lỗi cho tất cả những người khác”, OpenAI viết trong hồ sơ gửi lên Tòa án Liên bang tại San Jose, bang California, vào cuối ngày 31/8.

Apple đã kiện OpenAI cùng hai cựu nhân viên là Tang Tan và Chang Liu hồi tháng 7, cáo buộc họ chiếm đoạt bí mật thương mại liên quan đến thiết kế phần cứng, sản xuất và chuỗi cung ứng, trong bối cảnh OpenAI mở rộng sang lĩnh vực thiết bị tiêu dùng.

OpenAI, do CEO Sam Altman lãnh đạo, cho rằng Apple sử dụng vụ kiện nhằm làm chậm một đối thủ tiềm năng và ngăn cản nhân viên rời công ty. Theo hồ sơ tòa án của hai bên, OpenAI đã tuyển khoảng 400 nhân viên từ Apple cho bộ phận phát triển phần cứng.

OpenAI cũng lập luận rằng luật California cho phép người lao động tự do chuyển sang làm việc cho các đối thủ cạnh tranh.

OpenAI phản pháo Apple trong vụ kiện liên quan đến cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại và tuyển dụng nhân sự. (Ảnh: AI)

Vụ kiện đánh dấu sự leo thang đáng kể trong căng thẳng giữa hai công ty, vốn chỉ hai năm trước còn thiết lập quan hệ hợp tác nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận của ChatGPT và giúp Apple củng cố vị thế trong lĩnh vực AI. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai bên nhanh chóng xấu đi khi cạnh tranh trong ngành AI ngày càng gay gắt.

Trong đơn kiện ban đầu, Apple cho rằng việc OpenAI tuyển dụng nhân viên Apple nằm trong chiến lược tiếp cận bí mật của đối thủ. Apple cáo buộc Tan và Liu đều đã truy cập các tệp tin nội bộ sau khi rời công ty.

OpenAI phản bác rằng Apple khuyến khích nhân viên sử dụng tài khoản iCloud cá nhân để truy cập tài liệu công việc và thực hiện nhiệm vụ, khiến việc phân tách dữ liệu cá nhân với thông tin của công ty trở nên khó khăn khi nhân viên nghỉ việc.

OpenAI cũng chỉ trích quy trình Apple ngay lập tức hộ tống nhân viên rời khỏi trụ sở khi họ nghỉ việc, cho rằng cách làm này không cho họ đủ thời gian để trả lại thiết bị, chuyển các tệp nội bộ về cho công ty hoặc bàn giao công việc.

Trong hồ sơ gửi tòa, Liu cho biết mọi lần truy cập tài liệu Apple sau khi nghỉ việc đều nhằm hỗ trợ các đồng nghiệp cũ tìm tệp hoặc giải đáp những câu hỏi liên quan đến công việc tại Apple. Người này nói các nhân viên Apple nhiều lần liên hệ nhờ hỗ trợ sau khi Liu rời công ty.

Trong khi đó, Tan - người đã làm việc tại Apple 24 năm - cho biết mình đã trả lại các nguyên mẫu của Apple trước khi nghỉ việc và chỉ giữ những tài liệu không mật.

OpenAI cho rằng nhân viên có quyền rời một công ty như Apple - doanh nghiệp mà hãng này cho rằng đã gặp khó khăn trong việc thích ứng với AI - để gia nhập một startup đang phát triển các sản phẩm mới.

“Apple có thể không thích những lựa chọn đó. Nhưng công ty không thể cho rằng những lựa chọn ấy là bất hợp pháp, cũng không thể sử dụng chính những quy trình lỏng lẻo của mình để đổ lỗi cho người khác về mớ hỗn độn do mình tạo ra”, OpenAI cho biết.