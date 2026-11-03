Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev sẵn sàng ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu của Nga nhưng với điều kiện Moskva phải có động thái tương tự.

Ông Zelensky tiết lộ đã có “một số cuộc trao đổi khác nhau” về vấn đề này với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các trợ lý của nhà lãnh đạo Mỹ. Theo ông, Washington đang đề nghị Kiev chấm dứt các cuộc tấn công như vậy.

Ông Zelensky nêu điều kiện để Ukraine ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi đã nói rằng không thể kiềm chế đáp trả các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi, trong khi Nga vẫn tấn công các cơ sở điện, khí đốt, nhà máy lọc dầu và mọi thứ khác”, ông Zelensky nói.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Kiev sẵn sàng dừng các cuộc tấn công nếu Nga cũng ngừng tập kích hệ thống năng lượng của Ukraine.

Ngoài ra, ông Zelensky đưa ra một phương án khác, đó là Mỹ cung cấp tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định Kiev sẵn sàng tự chi trả cho số vũ khí này, thay vì chỉ trông chờ vào viện trợ.

“Một phương án khác là cung cấp cho chúng tôi tên lửa Patriot. Chúng tôi sẽ tìm nguồn tiền, không chỉ dựa vào viện trợ... và chúng tôi sẽ trả tiền mua chúng”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết Ukraine chỉ duy trì việc ngừng tấn công trong thời gian được cung cấp tên lửa Patriot.

“Nếu các bạn muốn chúng tôi không tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga trong một tháng, hãy cung cấp cho chúng tôi tên lửa Patriot trong một tháng”, Tổng thống Zelensky nói.

Ukraine nối lại các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga

Hôm 30/10, các lực lượng vũ trang Ukraine nối lại hoạt động tấn công. Trong vòng 3 ngày, Ukraine đã tập kích 3 nhà máy lọc dầu của Nga, khiến khoảng 10% công suất lọc dầu của nước này bị đình trệ.

Các cơ sở bị tấn công gồm nhà máy lọc dầu Kstovo, Novokuybyshevsk và Bashneft-Novoil. Tổng công suất chế biến dầu hằng năm của ba nhà máy này vào khoảng 33 triệu tấn.

Trong tháng 10, trung tâm dầu mỏ Samara của Nga một lần nữa xảy ra hỏa hoạn sau một cuộc tấn công. Cơ sở này trước đó cũng từng bị tập kích hôm 2/10. Vào thời điểm đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận 11 bồn chứa dầu loại RVS-20000 và 3 bồn chứa loại RVSPK-50000 tại cơ sở này đã bị hư hại.

Theo RBC-Ukraine, sáng 2/11, các thiết bị bay không người lái (UAV) tiếp tục tấn công tỉnh Samara của Nga.

Giang Bùi/VOV.VN