Ngoại giao Đệ nhất Phu nhân mở lối thoát mới cho xung đột Nga - Ukraine?

(VTC News) -

Ngày 23/10, bước đột phá ngoại giao bất ngờ được công bố: Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại thị trấn Oleshky (vùng Kherson), nằm bên bờ trái sông Dnipro. Khu vực này vốn là nơi sinh sống của khoảng 24.000 dân cư trước xung đột năm 2022 nhưng nay chỉ còn khoảng 2.000 người bị mắc kẹt giữa tình trạng cô lập, thiếu điện, nước sạch và sưởi ấm suốt nhiều tháng.

Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump

Thỏa thuận lịch sử này không xuất phát từ các kênh đàm phán quân sự chính thức, mà được thiết lập thông qua “kênh liên lạc mở” do đích thân Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump xúc tiến trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin từ giữa năm 2025. Theo The Well News, nỗ lực này khởi nguồn từ bức thư cá nhân chân thành mà bà Melania gửi tới ông Putin vào ngày 15/8/2025.

Trong thư, bà nhấn mạnh rằng: “Khi bảo vệ sự ngây thơ của những đứa trẻ này, ngài sẽ làm được nhiều hơn là chỉ phục vụ nước Nga - ngài phục vụ cả nhân loại”.

Kênh ngoại giao hậu trường này ban đầu tập trung vào sứ mệnh đoàn tụ các trẻ em bị ly tán với gia đình do chiến sự. Thông cáo chính thức, bà Melania Trump liên tục điều phối 5 đợt đoàn tụ gia đình Nga - Ukraine thành công. Chính sự tích lũy lòng tin nhân đạo từng bước này mở đường cho thỏa thuận Oleshky.

Quân đội Nga rà phá bom mìn để phục vụ cho phái đoàn viện trợ của bà Melania Trump.

Theo hãng tin RT, thỏa thuận có hiệu lực từ rạng sáng ngày 27/10 với sự tham gia trực tiếp của hai Thanh tra Nhân quyền: Dmytro Lubinets (Ukraine) và Yana Lantratova (Nga), cùng sự hỗ trợ hậu cần từ chính phủ Belarus tại Gomel. Quân đội Nga điều động robot rà phá bom mìn dọc các tuyến đường tiến vào Oleshky để dọn lối cho phái đoàn và sơ tán dân thường.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov lẫn Tổng thống Vladimir Putin đều công khai ghi nhận vai trò trung gian then chốt của Đệ nhất phu nhân Mỹ, khẳng định đây là kết quả của “sự hợp tác nhân đạo được xây dựng trước đó”. Động thái này cũng tạo bàn đạp thuận lợi cho phái viên Mỹ Steve Witkoff chuẩn bị khởi động lại vòng đàm phán ba bên tại Abu Dhabi.

Ngoại giao Đệ nhất Phu nhân: Truyền thống và sức mạnh mềm

Sự tham gia của bà Melania Trump trong các diễn biến liên quan Nga - Ukraine làm dấy lên những câu hỏi về việc liệu ngoại giao đệ nhất phu nhân và ngoại giao kênh hai có thực sự tạo nên những bước ngoặt chính trị.

Nghiên cứu từ Nhà xuất bản Đại học Cambridge chỉ ra rằng vai trò nhà ngoại giao quốc tế của các Đệ nhất phu nhân Mỹ phát triển mạnh mẽ kể từ sau Thế chiến II. Các đệ nhất phu nhân sử dụng “ngoại giao mềm” như đối trọng với chính sách quân sự nhằm thúc đẩy xã hội dân sự và dân chủ.

Trong lịch sử, nhiều đệ nhất phu nhân từng để lại dấu ấn trong các hoạt động ngoại giao và xã hội: từ thúc đẩy nhân quyền, sử dụng ngoại giao văn hóa để thu hẹp khác biệt trong Chiến tranh Lạnh, đảm nhiệm các sứ mệnh ngoại giao tại khu vực Mỹ Latinh và Trung Đông, đến góp phần vun đắp quan hệ giữa Liên Xô và Mỹ thông qua những nỗ lực kết nối hậu trường.

Phân tích từ USC Center on Public Diplomacy, Đại học Nam California nhấn mạnh các Đệ nhất phu nhân luôn sở hữu vị thế độc nhất: không mang chức danh dân cử, không bị bó buộc bởi các thủ tục nghi lễ khắt khe của kênh chính thức, và có thể tận dụng hiểu biết văn hóa, sự đồng cảm nhân đạo để mở ra các cánh cửa mà các nhà ngoại giao chuyên nghiệp không thể tiếp cận.

Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: The Guardian)

Các nhà phân tích cũng nhấn mạnh: dù hiếm khi trực tiếp soạn thảo chính sách, các phu nhân nguyên thủ chính là “bản chất cô đọng nhất của quyền lực mềm”. Vì được giải phóng khỏi áp lực đẩy mạnh chương trình nghị sự chính trị sòng phẳng, họ có thể khoác lên diện mạo thân thiện, tạo dựng các kênh kết nối không chính thức mang tính hòa giải sâu sắc.

Trong trường hợp của bà Melania Trump, việc lựa chọn chủ đề bảo vệ trẻ em và sơ tán dân sự giúp phi chính trị hóa cuộc đàm phán gai góc, biến vấn đề nhân đạo thành điểm gặp gỡ giữa hai bên tham chiến.

Thỏa thuận ngừng bắn cục bộ có nhiều ý nghĩa?

Báo cáo chiến lược của RAND Corporation cảnh báo rằng việc thiết kế lệnh ngừng bắn toàn diện trên đường xung đột dài hơn 3.300 km là nhiệm vụ vô cùng phức tạp và dễ đổ vỡ nếu thiếu các cơ chế giám sát độc lập, quy trình thực thi cụ thể và giải pháp cho bất đồng địa chính trị. Minh chứng rõ nhất là bài học thất bại của các thỏa thuận Minsk giai đoạn 2014-2021.

Bài phân tích của tạp chí Modern Diplomacy chỉ ra sự tương phản sâu sắc giữa hai lệnh ngừng bắn diễn ra cách nhau chỉ 11 ngày trong tháng 10/2026.

Ngày 12/10, thỏa thuận ngừng bắn diện rộng nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng được tuyên bố rầm rộ, nhưng “không văn bản, không bản đồ và không người giám sát”. Nó sụp đổ chỉ sau 24 giờ trong sự nghi kỵ lẫn nhau.

Ngược lại, thỏa thuận Oleshky ngày 23/10 có phạm vi nhỏ hẹp nhưng lại là kế hoạch hành động chi tiết: có mốc thời gian rõ ràng, có trình tự hành động tuần tự (rà phá bom mìn, đánh giá nhu cầu viện trợ, sơ tán) và chỉ rõ những người trực tiếp chịu trách nhiệm của mỗi bên.

Một tòa nhà bị phá hủy ở Oleshky. (Ảnh: Reuters)

Nhìn lại toàn bộ cuộc chiến, Modern Diplomacy đúc kết rằng mọi thỏa thuận giữa Nga và Ukraine từng trụ vững đều chia sẻ 4 đặc điểm cốt lõi.

Thứ nhất là phạm vi hẹp, dễ kiểm chứng. Vi phạm có thể phát hiện ngay tức khắc (như Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen kiểm tra từng chuyến tàu với 32,8 triệu tấn hàng; hay 27 đợt trao đổi 8.537 tù nhân do UAE trung gian).

Thứ hai là lợi ích cụ thể, đo đếm được. Cả hai bên đều nhận được lợi ích rõ ràng (Moskva có được hoạt động nhân đạo và thiện chí từ Nhà Trắng; Kiev đưa được công dân ra khỏi vùng nguy hiểm).

Thứ ba là có bên thứ ba đứng ra bảo trợ uy tín: Như Liên Hợp Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE, IAEA và hiện tại là uy tín cá nhân của Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Thứ tư là được thực thi bởi nhân sự kỹ thuật hoặc dân sự, không hoàn toàn phụ thuộc vào sự tin tưởng lẫn nhau giữa các tướng lĩnh chiến trường.

Tuy nhiên, thỏa thuận Oleshky vẫn được cho là tồn tại điểm yếu. Việc giám sát được giao cho tổ chức truyền thông của Mỹ thay vì các cơ quan quốc tế chuyên trách như Hội Chữ thập đỏ (ICRC) hay Liên Hợp Quốc, để lại rủi ro tranh cãi liệu các lựa chọn sơ tán của người dân có phù hợp hay không.

Lối thoát nào cho xung đột từ ngoại giao kênh hai?

Theo các nhà phân tích, ngoại giao kênh hai và ngoại giao đệ nhất phu nhân không phải là cây đũa thần có thể giải quyết dứt điểm cuộc xung đột Nga - Ukraine. Các nhà phân tích của Modern Diplomacy nhấn mạnh rằng: “Ngoại giao từ dưới lên không thể quyết định bên nào sẽ kiểm soát các vùng lãnh thổ tranh chấp”.

Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của thỏa thuận Oleshky không nằm ở việc chấm dứt tiếng súng trên toàn mặt trận, mà ở chỗ nó đang thử nghiệm và tạo dựng bộ máy vận hành niềm tin cho tương lai. Như báo cáo của RAND Corporation chỉ ra: các biện pháp xây dựng lòng tin, sự phân tách theo từng giai đoạn và cơ chế kiểm soát tranh chấp cần phải được xây dựng từ trước khi các cuộc đàm phán hòa bình thực chất diễn ra.

Dựa trên phân tích của Modern Diplomacy, tương lai của mô hình này đang mở ra ba kịch bản chính.

Thứ nhất, kịch bản trung bình (khoảng 55%): Thỏa thuận Oleshky diễn ra thành công một lần, người dân được sơ tán an toàn, nhưng sau đó kênh liên lạc này lắng xuống và Washington coi đây thuần túy là thắng lợi truyền thông mà không thể chế hóa nó thành cơ chế đàm phán dài hạn.

Thứ hai, kịch bản tiêu cực (khoảng 25%): Thỏa thuận đổ vỡ do các sự cố vi phạm, làm xói mòn lòng tin và chính kênh đối thoại duy nhất còn sót lại trước thềm đàm phán Abu Dhabi.

Cuối cùng, kịch bản tích cực (khoảng 20%): Oleshky trở thành hình mẫu chuẩn mực. Sự thành công ở cấp độ địa phương thúc đẩy các lệnh ngừng bắn điểm tiếp theo tại các vùng ven sông hoặc xung quanh nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia; đồng thời biến kênh nhân đạo của Đệ nhất phu nhân thành một tiểu ban công tác chính thức bổ trợ trực tiếp cho các cuộc đàm phán kênh cấp cao.

Tóm lại, ngoại giao Đệ nhất phu nhân và các kênh tiếp xúc bí mật không thể thay thế cho các hiệp ước an ninh tổng thể, nhưng cho thấy rằng trong cuộc chiến tiêu hao sâu sắc, hòa bình bền vững có thể không bắt đầu từ những tuyên bố chính trị hoa mỹ, mà từ những cam kết cụ thể và nỗ lực của các bên.