(VTC News) -

Kể từ đầu năm nay, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã gỡ bỏ 68.000 phim ngắn và yêu cầu các nền tảng xử lý hơn 1.200 tài khoản. Đây là những nội dung phản cảm và có hại, không phù hợp với trẻ em, cũng như có các hành vi vi phạm bản quyền.

Nhân viên trong một cơ sở làm phim ngắn.

Đáng chú ý, hơn 90% nội dung bị xử lý trong các chiến dịch này là phim ngắn được sản xuất bằng trí tuệ nhân tạo (AI), ông Wang Xiaoliang, Tổng Vụ trưởng Vụ Quản lý Chương trình Phát thanh Truyền hình Trực tuyến thuộc Tổng cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc, cho biết hôm 17/9.

Phim ngắn và các loạt phim dạng ngắn thường được xem trên thiết bị di động, thu hút hơn 800 triệu khán giả trên toàn Trung Quốc. Thị trường nội địa vượt 100 tỷ Nhân dân tệ (14,97 tỷ USD) trong 2025. Ông Wang cho biết, 8 tháng đầu năm 2026 đã có khoảng 430.000 phim ngắn được phát hành, gấp 13 lần tổng số của cả năm trước.

Theo ông Wang, việc AI được sử dụng rộng rãi tạo ra những cơ hội mới cho hoạt động sáng tạo, đồng thời giúp giảm chi phí và nâng cao hiệu quả. Tuy nhiên, công nghệ này cũng kéo theo những thách thức mới liên quan đến chất lượng nội dung và bảo vệ quyền lợi.

“AI là một công cụ. Con người mới là người sáng tạo”, ông Wang nói. AI càng thúc đẩy phim ngắn phát triển nhanh, thì việc duy trì các tiêu chuẩn nội dung nghiêm ngặt càng trở nên quan trọng.

Cơ quan quản lý của Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ các tác phẩm có người thật đóng, mà theo ông Wang là nguồn cung cấp nội dung chất lượng cao chủ yếu. Các nền tảng được khuyến khích xây dựng khu vực riêng cho phim có người thật đóng, đồng thời cung cấp hỗ trợ tài chính để giúp những tác phẩm được đầu tư bài bản tiếp cận khán giả và tạo ra doanh thu.

Trong khi đó, các phim được sản xuất bằng AI phải gắn nhãn xác định rõ đây là nội dung do AI tạo ra. Ông Wang cho biết, các nền tảng cũng sẽ được yêu cầu xác minh rằng người sáng tạo được phép sử dụng hình ảnh hoặc giọng nói, đồng thời tăng cường kiểm tra trong toàn bộ quá trình sản xuất và phân phối.

Song song với việc siết chặt thực thi, cơ quan quản lý Trung Quốc đặt mục tiêu phát hành 1.000 phim ngắn chất lượng cao trong năm nay, tập trung vào các chủ đề như đời sống đương đại, văn hóa vùng miền và giao lưu quốc tế. Cơ quan này cũng khuyến khích nhiều nhóm sáng tạo hơn tham gia lĩnh vực này, trong đó có những người dân bình thường kể lại các câu chuyện từ cộng đồng nơi họ sinh sống.

Ông Wang dẫn trường hợp những nông dân ở thành phố Thanh Đảo, miền Đông Trung Quốc, chuyển những câu chuyện về đời sống nông thôn thành phim ngắn. Cơ quan quản lý cũng đang mở rộng chương trình “micro drama plus”, kết nối các sản phẩm phim ngắn với du lịch, thể thao, thương mại điện tử và các ngành khác.

Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc (2026-2030) lần đầu tiên đưa phim ngắn vào danh sách các hình thức kinh doanh văn hóa mới nổi cần được tích cực phát triển. Ông Wang cho biết, việc được xác định như vậy mang lại nhiều cơ hội cho ngành nhưng cũng đặt ra những trách nhiệm lớn hơn.