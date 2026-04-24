Ông Trump: Mỹ sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trong xung đột với Iran

Ngày 23/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định với phóng viên tại Nhà Trắng rằng: “Tại sao tôi lại phải dùng vũ khí hạt nhân? Chúng ta hoàn toàn tiêu diệt họ bằng những phương thức thông thường mà không cần đến nó. Không, tôi sẽ không sử dụng nó. Vũ khí hạt nhân không bao giờ được phép sử dụng bởi ai".

Khi được phóng viên hỏi ông sẵn sàng chờ đợi bao lâu để đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài với Iran, ông Trump nói thêm: "Đừng giục tôi".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Theo Tổng thống Trump, Iran có thể đã tăng cường kho vũ khí "một chút" trong thời gian ngừng bắn hai tuần, nhưng quân đội Mỹ có thể vô hiệu hóa điều đó trong khoảng một ngày.

“Hải quân của họ đã biến mất. Không quân của họ đã biến mất, hệ thống phòng không của họ cũng biến mất… có lẽ họ bổ sung một ít trong thời gian tạm nghỉ hai tuần, nhưng chúng ta sẽ tiêu diệt họ trong vòng một ngày, nếu họ thực sự làm vậy”, ông Trump nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Mỹ tiết lộ thêm: “Tôi muốn đạt được thỏa thuận tốt nhất. Tôi có thể đạt được thỏa thuận ngay bây giờ… nhưng tôi không muốn làm vậy. Tôi muốn nó tồn tại mãi mãi".

Hai tuần trước, phát ngôn “cả một nền văn minh sẽ diệt vong đêm nay” nếu Iran không đạt được thỏa thuận với Mỹ của ông Trump khiến một số nhà phê bình công khai đặt câu hỏi liệu nhà lãnh đạo Mỹ có đang ám chỉ cuộc tấn công hạt nhân hay không. Tuy nhiên, Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn trước khi ông Trump thực hiện lời đe dọa đó.

Hiện căng thẳng tiếp tục leo thang ở eo biển Hormuz và Tổng thống Trump ra lệnh cho Hải quân Mỹ "bắn hạ" mọi tàu thuyền của Iran đặt thủy lôi trong tuyến đường vận chuyển huyết mạch này.

“Tôi ra lệnh cho Hải quân Mỹ bắn hạ mọi tàu thuyền, dù nhỏ đến đâu (tất cả 159 tàu chiến của họ đều nằm dưới đáy biển!), đang rải thủy lôi ở vùng eo biển Hormuz. Không được phép do dự", ông Trump tuyên bố.

Đồng thời, ông Trump cho biết Mỹ đang nỗ lực rà phá thủy lôi ở eo biển này: “Thêm vào đó, các tàu quét mìn của chúng ta đang rà soát eo biển. Tôi ra lệnh tiếp tục hoạt động này, nhưng với cường độ gấp ba lần!”.

Tháng trước, ông Trump cũng tuyên bố tương tự, rằng quân đội Mỹ sẽ tấn công toàn bộ tàu đang rải thủy lôi.