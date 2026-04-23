Iran nhận khoản thu đầu tiên từ phí cầu đường qua eo biển Hormuz

Ngày 23/4, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran dẫn lời Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Hamid Reza Haji Babaei đưa tin, khoản tiền đầu tiên từ việc áp phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đã được chuyển vào tài khoản của Ngân hàng Trung ương. Tuy nhiên, ông Babaei không tiết lộ con số cụ thể.

Hồi tháng 3, Ủy ban An ninh của Quốc hội Iran thông qua kế hoạch thu phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, gây ra phản ứng dữ dội từ cộng đồng quốc tế, bao gồm cả chuyên gia luật hàng hải và quan chức Mỹ.

Tàu thuyền đang neo đậu gần bờ biển ở Bandar Abbas, Iran. (Ảnh: Getty)

“Điều này không chỉ bất hợp pháp mà còn không thể chấp nhận được, nó còn nguy hiểm cho thế giới và điều quan trọng là thế giới cần có kế hoạch để đối phó với nó”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu vào thời điểm đó.

Hiện tại, hoạt động vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường thủy quan trọng này vẫn diễn ra rất chậm chạp do lệnh phong tỏa của Hải quân Mỹ đối với cảng của Iran và vụ tấn công, bắt giữ tàu thuyền xảy ra gần đây trong khu vực.

Trước đây, Tehran từng tuyên bố, chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz là điều kiện để chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra. Quốc hội và Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC) cũng đang xem xét kế hoạch nhằm khẳng định quyền kiểm soát chủ quyền đối với tuyến đường thủy này.

Theo Reuters, quân đội Mỹ đã chặn và điều hướng ít nhất 3 tàu chở dầu treo cờ Iran rời khỏi các khu vực gần Ấn Độ, Malaysia và Sri Lanka trong những ngày gần đây. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington áp đặt lệnh phong tỏa thương mại đường biển đối với Tehran, trong khi Iran sử dụng hỏa lực nhằm ngăn chặn tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, đồng thời là nhà đàm phán hàng đầu của Iran thẳng thừng tuyên bố Tehran “không chấp nhận đàm phán dưới sự đe dọa và trong hai tuần qua, chúng tôi đã chuẩn bị tung ra những quân bài mới trên chiến trường”.

Trước đó Tổng thống Mỹ Trump nhiều lần cảnh báo Mỹ sẵn sàng nối lại chiến dịch tấn công ở Iran. Hồi đầu tuần, ông cho biết quân đội “đang rất muốn chiến đấu”. Nhưng trong một bài đăng trên Truth Social hôm 21/4, ông nói rằng thời hạn ngừng bắn sẽ được gia hạn “cho đến khi các nhà lãnh đạo và đại diện (của Iran) có thể đưa ra đề xuất thống nhất”.