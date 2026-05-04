Đặc phái viên Witkoff: Mỹ vẫn đang đàm phán với Iran

Ngày 3/5, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff thông tin cuộc thảo luận giữa Washington và Tehran vẫn đang tiếp tục nhằm tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

"Chúng tôi đang thảo luận", ông Witkoff nói với CNN .

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump cũng nói với truyền thông rằng ông coi đề xuất hòa bình mới của Tehran là không thể chấp nhận được. Đồng thời, ông nhấn mạnh Mỹ đang tiến hành "cuộc thảo luận rất tích cực" với Iran.

"Tôi hoàn toàn nhận thức được việc đại diện của tôi đang có những cuộc thảo luận rất tích cực với Iran và những cuộc thảo luận này có thể dẫn đến điều gì đó rất tích cực cho tất cả các bên", ông Trump cho hay.

Tehran được cho đã gửi cho Mỹ đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột thông qua nhà trung gian đàm phán Pakistan. Văn bản này không chỉ nêu rõ yêu cầu của Tehran, mà còn bao gồm "lộ trình cụ thể" để đạt được thỏa thuận.

Theo hãng thông tấn Fars, đề xuất mới của Iran nhằm hồi đáp sáng kiến ​​gồm 9 điểm do Mỹ đưa ra trước đó. Tuy nhiên, nội dung bản đề xuất này được cho không bao gồm việc tạm dừng làm giàu uranium trong 15 năm tại Iran.

"Đề xuất đáp trả của Iran không bao gồm việc áp dụng thỏa thuận đình chỉ làm giàu uranium trong 15 năm hoặc mở cửa eo biển Hormuz trước khi hai bên đạt thỏa thuận hòa bình cuối cùng", hãng thông tấn Fars đưa tin.

Trong diễn biến liên quan đến cuộc xung đột, Tổng thống Trump công bố kế hoạch hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz bị phong tỏa bắt đầu từ ngày 4/5. Theo ông Trump, chiến dịch hàng hải mới có tên "Dự án Tự do" là cử chỉ "nhân đạo" của Mỹ dành cho thủy thủ đoàn bị mắc kẹt trong cuộc phong tỏa eo biển và có thể đang thiếu lương thực cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đưa tàu và thủy thủ đoàn của họ ra khỏi eo biển một cách an toàn. Trong mọi trường hợp, họ đều nói họ sẽ không quay trở lại cho đến khi khu vực này an toàn đối với việc lưu thông hàng hải", ông Trump nói.

Hiện tại, giá dầu giảm hơn 1 USD/thùng sau thông báo của ông Trump. Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm xuống còn 106,34 USD vào 6h03 (giờ Singapore) và giá dầu West Texas Intermediate của Mỹ ở mức 100,22 USD/thùng.