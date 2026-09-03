'Ông trùm' 18 tuổi cầm đầu băng nhóm âm mưu bắt cóc Mbappe

(VTC News) -

Theo báo Le Parisien (Pháp), Clement, 18 tuổi, bị nhà chức trách Pháp nghi ngờ là người đứng sau hàng loạt kế hoạch tấn công và bắt cóc nhằm vào những người giàu có, nổi tiếng. Đáng chú ý, một trong những mục tiêu của băng nhóm này là ngôi sao bóng đá Kylian Mbappe.

Clement bị khởi tố cùng một đồng phạm tại Nanterre, Hauts-de-Seine ngày 21/8 với cáo buộc trộm cắp có tổ chức. Các nhà điều tra cho rằng thanh niên này đứng sau hàng loạt vụ tấn công tại nhà riêng và những kế hoạch bắt cóc được chuẩn bị trong khoảng thời gian từ ngày 11/4 đến 19/8 tại nhiều địa điểm ở Pháp.

Danh sách mục tiêu của nhóm bao gồm các chủ doanh nghiệp, thương nhân giàu có, rapper và cầu thủ bóng đá. Một nguồn tin tiết lộ với Le Parisien rằng nhóm của Clement cũng muốn nhắm tới cầu thủ Kylian Mbappe.

Điều khiến các nhà điều tra chú ý là Clement bị cáo buộc tiếp tục chỉ đạo hoạt động của nhóm ngay cả khi đang bị giam tại nhà tù Villepinte, thuộc Seine-Saint-Denis.

“Cậu ta vốn đã ở trong tù vì những hành vi nghiêm trọng, vậy mà giờ lại xuất hiện trong một vụ án mới liên quan đến một rapper và một cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Chỉ có biện pháp biệt giam trong tù mới có thể khiến cậu ta hiểu ra vấn đề, bởi cậu ta đang sống một cuộc đời lệch lạc và phạm pháp”, đại diện công tố tuyên bố sáng 2/9 trước phòng điều tra của Tòa phúc thẩm Versailles (Yvelines).

Kylian Mbappe nằm trong danh sách 26 đối tượng tấn công của băng nhóm Clement.

Theo nguồn tin của Le Parisien, thanh niên này sử dụng biệt danh “Lester Z” trên Snapchat để liên lạc và đưa ra chỉ thị cho những người bên ngoài.

Trong quá trình kiểm tra, nhân viên nhà tù thu giữ hai chiếc điện thoại của Clement. Dữ liệu trong các thiết bị giúp cảnh sát phát hiện danh sách địa chỉ của 26 người, gồm ca sĩ, cầu thủ bóng đá và thương nhân giàu có.

Ngoài Mbappe, những mục tiêu được xác định còn có một nhà bán buôn người Trung Quốc tại quận 19 của Paris, một số chủ cửa hàng trang sức và một nhà bán buôn thịt gốc Thổ Nhĩ Kỳ tại Val-d’Oise được cho là sở hữu khối tài sản hàng triệu euro.

Hiện chưa có thông tin cho thấy kế hoạch nhằm vào Mbappe đã được triển khai đến giai đoạn nào hoặc băng nhóm đã có hành động cụ thể nhằm tiếp cận cầu thủ này.

Ngày 19/8, Clement bị các điều tra viên bắt giữ khi rời Tòa án Bobigny. Một nghi phạm khác cũng bị bắt ngay sau đó và bị nghi sở hữu chiếc ô tô dùng để đưa các thành viên của nhóm tới Neuilly-sur-Seine.

Cuộc điều tra bắt nguồn từ một vụ việc xảy ra khoảng 9h ngày 25/4 (giờ địa phương) tại Neuilly-sur-Seine. Ba người giả làm nhân viên giao hàng mang theo một thùng carton rỗng tới trước cửa nhà một thợ đồng hồ. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người này không mở cửa. Nhóm nghi phạm sau đó bỏ chạy và để lại chiếc thùng tại hiện trường.

Chưa đầy hai tuần sau, ngày 4/5, cửa hàng của chính người thợ đồng hồ này tại Paris bị cướp. Hai người đàn ông mang súng xông vào cửa hàng khoảng 14h45, khống chế người quản lý rồi lấy đi 11 chiếc đồng hồ xa xỉ có tổng trị giá khoảng 150.000 euro (khoảng 4,5 tỷ đồng). Nhóm này sau đó bỏ trốn bằng xe tay ga.

Khoảng 30 phút sau, một nghi phạm bị bắt tại Asnieres-sur-Seine sau khi phương tiện của người này va chạm với một xe tải. Đội chống tội phạm có tổ chức Paris (BRB) được giao điều tra. Chiếc thùng carton mà nhóm giả danh nhân viên giao hàng bỏ lại giúp cảnh sát thu được dấu vân tay. Chiếc xe của nhóm nghi phạm cũng được xác định khi di chuyển trên đường vành đai Paris. Xe sử dụng biển số giả, sao chép từ một biển đăng ký có thật.

Những manh mối này cuối cùng dẫn cảnh sát tới một thiếu niên và Clement. Thời điểm đó, Clement. đang bị tạm giam liên quan đến các cáo buộc hiếp dâm, môi giới mại dâm và một vụ trộm cắp có tổ chức khác.

Theo Le Parisien, Clement mang hai quốc tịch Pháp và Thụy Sĩ. Thanh niên này từng có 2 tiền án liên quan đến ma túy và cướp có sử dụng bạo lực. Clement bỏ học khi đang theo chương trình trung học nghề về nấu ăn. Trước cơ quan điều tra, nghi phạm thừa nhận một phần hành vi nhưng phủ nhận mình là người cầm đầu.