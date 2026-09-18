Ông Trần Thanh Lâm giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương

(VTC News) -

Ngày 18/9, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Theo đó, ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải (phải) trao quyết định cho ông Trần Thanh Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Ông Trần Thanh Lâm sinh năm 1973, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản trị thông tin, Cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Có 15 năm công tác tại Trung ương Đoàn, ông Trần Thanh Lâm từng giữ các cương vị: Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Bí thư thứ nhất, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Tháng 2/2017, ông được điều động, bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương, sau đó giữ chức Vụ trưởng.

Cuối năm 2021, ông Trần Thanh Lâm được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tháng 3/2024, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025.

Hơn một năm sau, ông trở lại Trung ương, giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Từ ngày 1/8/2026, sau khi Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được đổi tên thành Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Trần Thanh Lâm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.