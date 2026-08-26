Các ông Phạm Tất Thắng, Nguyễn Quang Đức, Triệu Tài Vinh giữ chức vụ mới

(VTC News) -

Chiều 26/8, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Trung ương sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Trình bày báo cáo về nội dung bàn giao, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm cho biết, đến thời điểm này, hai cơ quan đã hoàn tất việc rà soát, kiểm kê, đối chiếu và thống nhất nội dung biên bản bàn giao, tiếp nhận với 6 nhóm nội dung cốt lõi.

Gồm: chức năng, nhiệm vụ; tổ chức bộ máy; công chức và người lao động; tài chính, tài sản; các đề án, nhiệm vụ đang triển khai; hồ sơ, tài liệu, cơ sở dữ liệu.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long cho biết, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, tiếp nhận chức năng tham mưu về công tác dân vận, giúp Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, chính sách và giải pháp lớn về công tác dân vận.

Về tổ chức bộ máy, tiếp nhận toàn bộ các đơn vị trực tiếp thực hiện chức năng tham mưu về công tác dân vận của Ban Tuyên giáo Trung ương sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, kèm theo chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc hiện hành của từng đơn vị.

Về biên chế, nhân sự, tiếp nhận tổng số 53 cán bộ, công chức, người lao động theo bàn giao của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tại Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và cán bộ hưu trí, kèm theo hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên, hồ sơ bảo hiểm, quy hoạch, đánh giá cán bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh việc bàn giao là một quyết định chính trị lớn, nằm trong chủ trương nhất quán của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3.

Theo đó, đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận trở về đúng nơi gần dân nhất, sát dân nhất - ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với các cán bộ chuyển sang công tác tại Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, ông Trịnh Văn Quyết mong muốn sẽ mang theo bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy tham mưu chiến lược, phương pháp làm việc khoa học và trên hết là tấm lòng với dân.

Theo yêu cầu của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, các cán bộ này cần nhanh chóng hòa nhập, khiêm tốn học hỏi, đoàn kết cùng tập thể mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ kể từ nay, chức năng, nhiệm vụ, biên chế, tổ chức của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương được bổ sung, tăng cường.

“Đây chính là điều kiện thuận lợi để Đảng ủy vừa thực hiện tốt công tác lãnh đạo theo Quyết định 171 của Bộ Chính trị, vừa thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, đường lối, giải pháp lớn về công tác dân vận của Đảng và của hệ thống chính trị”, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.