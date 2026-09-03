Bà Đinh Thị Mai giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

(VTC News) -

Chiều 3/9, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Lê Văn Lợi trao quyết định, tặng hoa bà Đinh Thị Mai.

Theo quyết định, Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm bà Đinh Thị Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ban Bí thư đồng thời chỉ định bà Đinh Thị Mai tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Đinh Thị Mai sinh năm 1971, quê tỉnh Ninh Bình. Bà có trình độ Tiến sỹ Tâm lý học.

Trong thời gian công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương, bà Đinh Thị Mai từng giữ các chức vụ: Phó Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng phụ trách rồi Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Sau khi Ban Tuyên giáo Trung ương hợp nhất với Ban Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, bà giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (đến tháng 8/2026).

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái trao quyết định cho ông Vũ Thanh Mai (trái).

Cùng ngày, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm ông Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ban Bí thư đồng thời chỉ định ông Vũ Thanh Mai tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Vũ Thanh Mai sinh năm 1973, quê tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ Tiến sỹ Vật lý.

Sau thời gian công tác tại Trung ương Đoàn, ông Vũ Thanh Mai chuyển tới Ban Tuyên giáo Trung ương và đảm nhiệm các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Chánh Văn phòng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Sau khi Ban Tuyên giáo Trung ương hợp nhất với Ban Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ông giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (đến tháng 8/2026).