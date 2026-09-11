Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đến Ấn Độ, chuẩn bị dự thượng đỉnh BRICS

Sáng 11/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô New Delhi. Theo kế hoạch, ông có cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong ngày 11/9, trước khi tham dự hội nghị Thượng đỉnh BRICS trong 2 ngày tới. Cuộc hội đàm dự kiến tập trung vào thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng và công nghệ giữa hai nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Ấn Độ. (Ảnh: ANI)

Trước đó, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Nga (Điện Kremlin) Dmitry Peskov cho biết Nga và Ấn Độ đang thảo luận khả năng nâng cấp tên lửa BrahMos, đồng thời Nga cam kết hoàn tất các đợt bàn giao hệ thống phòng không S-400 còn lại cho Ấn Độ và trao đổi về khả năng cung cấp dòng máy bay chiến đấu hiện đại Su-57. Hai bên cũng dự kiến đàm phán về kế hoạch xây dựng thêm các lò phản ứng điện hạt nhân dân sự tại Ấn Độ.

Đây là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa Thủ tướng Ấn Độ Modi và Tổng thống Nga Putin trong thời gian ngắn sau cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải hồi cuối tháng trước.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng đã rời thủ đô Tehran đến Ấn Độ và dự kiến sẽ có cuộc gặp song phương quan trọng với Thủ tướng Modi trong ngày hôm nay. Hôm 10/9, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa và Phó Tổng thống Uganda Jessica Alupo cũng đã có mặt tại thủ đô New Delhi.

Các nhà lãnh đạo nhiều quốc gia vẫn đang đến Ấn Độ để tham dự Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, diễn ra trong hai ngày 12 và 13/9, với chủ đề “Xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững”.

Ngoài lãnh đạo các nước thành viên BRICS và Đối tác, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala, Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) Dilma Rousseff cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS 2026.

Đình Nam (VOV-New Delhi)