Ông Nguyễn Văn Được thôi làm Chủ tịch UBND TP.HCM để nhận nhiệm vụ mới

(VTC News) -

Ngày 12/11, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác nhân sự với lãnh đạo chủ chốt của UBND TP.HCM.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP.HCM đã thực hiện quy trình miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP.HCM thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031, để nhận nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Văn Được sinh năm 1968, quê quán huyện Bến Lức - Long An (cũ), nay là tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Địa chất; Cao cấp lý luận chính trị.

Thường trực Thành ủy TP.HCM chúc mừng ông Nguyễn Văn Được và ông Lê Quốc Phong. (Ảnh: HĐND TP.HCM)

Ông bắt đầu tham gia công tác tại TP.HCM từ đầu năm 2025, với vai trò Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ngày 19/2/2025, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Văn Được tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng quyết định chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 20/2/2025, tại Kỳ họp thứ 21, HĐND TP.HCM khóa X đã bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập địa giới hành chính ngày 1/7/2025, ông tiếp tục làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND TP.HCM (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 14/10/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ngày 22/1/2026, ông tiếp tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ 1, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu HĐND tiếp tục bầu ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 làm Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Trên cương vị người đứng đầu chính quyền TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được cùng tập thể UBND TP.HCM tập trung công tác chỉ đạo, điều hành, giúp tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của TP.HCM đạt nhiều kết quả tích cực.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP.HCM 9 tháng năm 2026 tăng 9,06%, là mức tăng trưởng cao nhất trong hơn 10 năm qua. Đến hết tháng 10/2026, TP.HCM giải ngân đầu tư công cao kỷ lục từ trước đến nay, đạt 118.278 tỷ đồng, tương đương 80,1%.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP.HCM trong 10 tháng ước đạt 767.238 tỷ đồng, tăng 16,8% và hoàn thành 94,3% dự toán. TP.HCM phấn đấu năm 2026 thu đạt 1 triệu tỷ đồng.

Trước khi tham gia công tác tại TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được là cán bộ có nhiều năm công tác, giữ nhiều trọng trách quan trọng tại tỉnh Long An cũ.

Từ năm 1993, ông bắt đầu công tác tại Ban quản lý ruộng đất tỉnh Long An cũ (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh). Đến tháng 7/2006, ông là Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Long An.

Đầu năm 2007, ông là Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Từ 2009 - 2010, ông là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

Tháng 11/2010- 3/2013, ông là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

Tháng 4/2013 - 12/2015, ông làm Bí thư Huyện ủy huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

Từ tháng 1/2016 - 4/2019, ông là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

Ông Nguyễn Văn Được trao đổi với các đại biểu khối doanh nghiệp tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ngày 29/10.

Từ tháng 4/2019 - 10/2020, ông là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI ngày 14/10/2020, ông Nguyễn Văn Được được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông cũng là Chủ tịch HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tháng 1/2021, ông được bầu vào Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.