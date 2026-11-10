Chủ tịch Quốc hội: Không để lợi ích nhóm chen vào quá trình sửa đổi luật

Chiều 10/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo: Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tán thành với đề xuất của Chính phủ về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Cho ý kiến về nhóm 3 dự thảo: Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng khi Quốc hội bấm nút thông qua, báo cáo tiếp thu, giải trình phải được hoàn chỉnh. Còn các ý kiến cơ quan soạn thảo không tiếp thu, phải giải trình cho Quốc hội rõ lý do vì sao.

Nhấn mạnh cả 3 dự thảo luật rất quan trọng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý: “Điều quan trọng nhất hiện nay là các đồng chí rà soát làm sao để không trùng lặp với các luật đang sửa tại kỳ họp này. Cái gì luật đang sửa đã có quy định thì không đưa vào vì nó nằm ở luật đang sửa; cái gì chưa có thì phải đưa vào.

Tôi nói một lần nữa, phải hết sức chú ý không để tiêu cực, lợi ích nhóm chen vào trong các luật này, không vì lợi ích riêng tư của một cá nhân, một tổ chức nào mà việc sửa đổi ở đây là vì sự phát triển của đất nước chúng ta”.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu.

Cho ý kiến về Luật đấu giá tài sản (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho rằng, cần phải cân nhắc kỹ về mức tối đa tiền đặt trước: “Một khi luật đã quy định mức tối đa thì trong thực tế người ta bao giờ cũng lựa chọn mức tối đa để bảo đảm an toàn.

Mức quy định lên tới 50% thì có thể hạn chế được tình trạng bỏ cọc để thổi giá bất động sản, nhưng cũng phát sinh bất cập là các doanh nghiệp lớn, người có tiền sẽ đẩy các doanh nghiệp nhỏ hoặc những người có nhu cầu thực sự ra ngoài, không thể tham gia đấu giá được. Đây cũng có thể là một kẽ hở dẫn đến trục lợi chính sách, đề nghị cân nhắc hết sức kỹ lưỡng”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại phiên họp.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho rằng, đối với Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, đánh giá đồng bộ về việc cắt giảm điều kiện kinh doanh của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản với tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề của đấu giá viên và cơ chế quản lý, giám sát hoạt động của tổ chức hành nghề đấu giá.

Cùng với đó, rà soát kỹ quy định hủy kết quả đấu giá theo quyết định của người có thẩm quyền về xử phạt, xử lý vi phạm hành chính; làm rõ bản chất pháp lý, căn cứ áp dụng, thẩm quyền và sự phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu làm rõ cơ sở thực tiễn, pháp lý của quy định tiền đặt trước từ 20 đến 50% giá khởi điểm; nghiên cứu bổ sung nguyên tắc, tiêu chí xác định mức cụ thể phù hợp với giá trị, tính chất tài sản, mức độ rủi ro, tình hình vi phạm nghĩa vụ thanh toán và điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương, bảo đảm không tạo rào cản bất hợp lý đối với người có thu nhập và có nhu cầu thực sự muốn tham gia đấu giá...

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, làm rõ căn cứ chính trị, pháp lý và tính chất cần thiết của việc áp dụng cơ chế đặc thù, miễn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án điện lực thuộc chương trình, dự án thực hiện quy hoạch phát triển điện lực để báo cáo xin cấp có thẩm quyền theo quy định; đánh giá cụ thể hiệu quả các thủ tục hành chính, bảo đảm việc rút gọn thủ tục không làm giảm yêu cầu thẩm định, kiểm soát về đất đai, môi trường...

“Quy định chặt chẽ các trường hợp lựa chọn nhà đầu tư không qua đấu giá, đấu thầu; bổ sung các nguyên tắc, tiêu chí cụ thể bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh, tránh cơ chế xin - cho. Đối với đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, cần quy định thống nhất phương pháp xác định giá điện trong hồ sơ dự thầu, bảo đảm kết quả đấu thầu có tính ràng buộc, hạn chế tối đa việc đàm phán lại các nội dung cơ bản đã ký trong hợp đồng mua bán điện.

Rà soát, bổ sung nguyên tắc tính đúng, tính đủ, công khai, minh bạch các chi phí trong cơ chế mua bán điện trực tiếp và giá điện, bảo đảm phân bổ chi phí công bằng, mức độ sử dụng hệ thống điện, không tính trùng, không bù chéo và không chuyển chi phí bất hợp lý sang khách hàng không tham gia cơ chế DPPA”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nêu rõ.

Quang cảnh phiên họp.

Đối với dự án Luật Đầu tư, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý cơ quan soạn thảo cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung đã được tiếp thu, chỉnh lý về nới lỏng điều kiện tiếp cận thị trường, về gói chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư và về khấu hao nhanh đối với dự án xanh...

Nghiên cứu bổ sung 2 nội dung chưa được tiếp thu, gồm: Rà soát thẩm quyền đối với quy định hỗ trợ Quỹ hỗ trợ đầu tư; cân nhắc giữ cơ chế Chính phủ phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi ban hành, bảo đảm khách quan, minh bạch và tăng cường cơ chế giám sát, kiểm soát phù hợp trong việc quản lý, sử dụng nguồn lực ngân sách nhà nước.

Bổ sung, giải trình rõ cơ sở pháp lý, sự cần thiết và đánh giá đầy đủ tác động của quy định giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; làm rõ mối quan hệ giữa thủ tục đầu tư đặc biệt với quy định của pháp luật về đất đai, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả quản lý trong sử dụng đất đai.

Lê Tuyết (VOV)