Ông Nguyễn Văn Được làm Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM

Chiều 23/8, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 41 người. Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 11 người và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 7 người.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

4 Phó Bí thư Đảng ủy là ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Trần Văn Nam, ông Huỳnh Tân Định và ông Ngô Thành Tuấn.

Tại Đại hội, đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM quyên góp gần 10 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị bão lũ.

Đảng bộ UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 28 chỉ tiêu chủ yếu; 3 chương trình đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân và phát triển văn hóa - thể thao cùng 5 công trình trọng điểm.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10 - 11%/năm. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người ở TP.HCM đạt khoảng 14.000 - 15.000 USD; kinh tế số chiếm từ 30 - 40%/GRDP.

Đến năm 2030, 100% người dân TP.HCM được khám sức khỏe ít nhất 1 lần/năm.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ UBND TP.HCM đề ra 28 chỉ tiêu phát triển, 3 chương trình đột phá và thực hiện 5 công trình trọng điểm. (Ảnh: SGGP)

5 công trình trọng điểm của giai đoạn 2025-2030 là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế; xây dựng hệ thống đường sắt đô thị; xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM; xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; xây dựng Đề án xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường không khí tại TP.HCM.

Đảng bộ UBND TP.HCM được thành lập vào ngày 3/2/2025, được hợp nhất với Đảng bộ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đảng bộ UBND tỉnh Bình Dương (trước đây) từ ngày 1/7/2025. Sau sắp xếp, 3 địa phương đã hợp nhất tạo nên một thực thể hành chính - kinh tế đặc biệt, bổ sung cho nhau, tạo sự tái cấu trúc toàn diện không gian phát triển mới.