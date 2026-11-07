Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, ngày hội Đại đoàn kết hằng năm đã thực sự trở thành ngày vui, ngày hội tụ để chia sẻ, thăm hỏi, gắn bó, đoàn kết tại các khu phố, khu dân cư. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Bình Lợi, TP.HCM.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng ngày hội Đại đoàn kết năm nay được tổ chức tại Công viên Văn hóa Láng Le, địa danh gắn với Khu di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò, nơi ghi dấu truyền thống đấu tranh cách mạng, vô cùng ý nghĩa khi hướng tới kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa (23/11/1940).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Bình Lợi, TP.HCM.

Với tinh thần quyết tâm - quyết liệt - quyết làm, đất nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong kết quả của cả nước, TP.HCM giữ vai trò, đóng góp quan trọng. TP.HCM hiện đóng góp 23,4% GDP cả nước, chiếm 30% tổng thu ngân sách và thu hút 17,8 tỷ USD vốn FDI, tương đương 30% của cả nước. Với bộ máy mới sau khi sáp nhập, TP.HCM có nhiều lợi thế để phát triển, bứt phá đi lên.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi được chứng kiến Ấp 15, xã Bình Lợi có nhiều khởi sắc; xanh - sạch - đẹp; đời sống các gia đình ngày một khá. Trong 9 tháng qua, thu ngân sách đạt hơn 197 tỷ đồng.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả tích cực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ấp 15, của xã Bình Lợi và của TP.HCM đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội biểu dương những nỗ lực, kết quả tích cực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ấp 15, của xã Bình Lợi và của TP.HCM.

Xã có hơn 1.900 doanh nghiệp và hơn 2.400 hộ kinh doanh; nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình và HTX nông nghiệp đạt hiệu quả cao; có 17 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các mô hình tự quản về môi trường, an toàn giao thông được duy trì thực chất, thắt chặt nghĩa tình bà con lối xóm.

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Bình Lợi, TP.HCM.

Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, lãnh đao TP.HCM tham quan các gian hàng đặc sản địa phương tại dự Ngày hội Đại đoàn kết xã Bình Lợi.

Nhân dân Ấp 15 luôn đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật. Chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả tích cực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân ấp 15, của xã Bình Lợi và của TP.HCM đã đạt được trong thời gian qua.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị xã Bình Lợi nói chung, khu dân cư Ấp 15 nói riêng tiếp tục giữ gìn tình đoàn kết từ mỗi gia đình, mỗi xóm ngõ; phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, giữ gìn môi trường sống an toàn, lành mạnh, không có tệ nạn xã hội, ma túy.

Ngày hội Đại đoàn kết tại Khu Dân cư ấp 15, xã Bình Lợi.

Người dân trong ấp hỗ trợ lẫn nhau trong lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nông nghiệp đô thị, phát triển các mô hình HTX hiệu quả để làm giàu chính đáng, vươn lên thoát nghèo bền vững. Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng; phong trào bình dân học vụ số, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo AI. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh”, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Quốc hội đang thảo luận và sẽ sớm thông qua Luật dân chủ cơ sở sửa đổi tại kỳ họp thứ hai. Mong địa phương sẽ là nơi đi đầu thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Đặc biệt là phương châm dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.

Dễ trăm lần không dân cũng chịu mà khó vạn lần dân liệu cũng xong. Không dân thì Đảng biết làm sao, mà không Đảng thì dân biết đàng nào mà đi. Tôi mong các đồng chí và người dân tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách tại địa phương.

Cán bộ Mặt trận là phải luôn bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền giải quyết thấu đáo”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà học sinh xã Bình Lợi.

Đến nay, Ấp 15 chỉ còn 2 hộ cận nghèo, 158 hộ có hoàn cảnh khó khăn (mới thoát nghèo) và 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ; mong bà con tiếp tục giúp đỡ “lá lành đùm lá rách”, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Chủ tịch Quốc hội chúc tình làng nghĩa xóm của khu dân cư Ấp 15, xã Bình Lợi ngày càng gắn bó keo sơn; chúc mỗi gia đình trong khu dân cư luôn dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và gặt hái nhiều thành công mới.

Lê Tuyết (VOV)