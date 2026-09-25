Ông Lương Hoàng Thái được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Ngày 24/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1836/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Theo quyết định, ông Lương Hoàng Thái, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Lương Hoàng Thái sinh ngày 9/6/1973, quê Quảng Ngãi. Ông Thái có trình độ cử nhân kinh tế ngoại thương, thạc sĩ kinh doanh quốc tế và cao cấp lý luận chính trị.

Ông Thái có nhiều năm công tác trong lĩnh vực chính sách thương mại. Từ tháng 1/1996 đến tháng 2/2003, ông là chuyên viên Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Thương mại.

Thủ tướng bổ nhiệm ông Lương Hoàng Thái, Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. (Ảnh: Báo Công Thương)

Từ tháng 2/2003 đến tháng 11/2010, ông giữ chức phó vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Thương mại, nay là Bộ Công Thương.

Từ tháng 11/2010 đến tháng 2/2025, ông giữ chức vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương. Trong thời gian này, ông tham gia công tác đàm phán và triển khai nhiều hiệp định thương mại tự do của Việt Nam.

Từ tháng 3/2025, ông Lương Hoàng Thái giữ chức Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương, trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng.

Đến thời điểm hiện tại, lãnh đạo Bộ Công Thương gồm Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng và bốn Thứ trưởng, gồm ông Trương Thanh Hoài, ông Nguyễn Việt Sơn, ông Lương Hoàng Thái và bà Phan Thị Thắng.

Bộ Công Thương là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại. Phạm vi quản lý của Bộ bao gồm các lĩnh vực năng lượng như điện, than, địa chất, khoáng sản, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; các ngành công nghiệp hóa chất, cơ khí, luyện kim, tiêu dùng, thực phẩm, hỗ trợ, môi trường và công nghệ cao (không bao gồm công nghiệp công nghệ thông tin và công nghiệp công nghệ số). Bộ cũng quản lý các lĩnh vực khuyến công, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới; logistics; phát triển thị trường ngoài nước; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; hội nhập kinh tế quốc tế; cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phòng vệ thương mại và các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.