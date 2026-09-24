Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành làm trợ lý Bí thư Hà Nội

Sáng 24/9, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Theo quyết định, ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, được bổ nhiệm làm Trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.
Cũng theo quyết định, ông Nguyễn Trung Thành, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quốc Oai, được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Hát Môn, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ông Phùng Huy Diễn, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiều Phú, được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Quốc Oai, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ông Lý Hoàng Kiên, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hát Môn, được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Kiều Phú, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ông Lê Công Thành sinh năm 1965, quê tỉnh Quảng Ngãi.
Trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Lê Công Thành từng làm Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương; Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia kiêm Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ).
Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia; Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Năm 2018, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ).
Sau khi sáp nhập Bộ Tài nguyên và Môi trường với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Thành giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
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