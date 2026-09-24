Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành làm trợ lý Bí thư Hà Nội

(VTC News) -

Sáng 24/9, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, được bổ nhiệm làm Trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ cho ông Lê Công Thành. (Ảnh: Quang Thái)

Cũng theo quyết định, ông Nguyễn Trung Thành, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quốc Oai, được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Hát Môn, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Phùng Huy Diễn, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiều Phú, được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Quốc Oai, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Lý Hoàng Kiên, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hát Môn, được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Kiều Phú, nhiệm kỳ 2026 - 2031.