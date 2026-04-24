Ô tô lại sụt hố trên đường Hà Nội

Khoảng 8h ngày 24/4, chiếc taxi đang đi trên đường Khuất Duy Tiến (đoạn gần nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ bị sụt bánh trước xuống hố. Sự cố khiến xe không thể di chuyển.

Tại hiện trường, miệng hố cống rộng khoảng 50cm nằm ngay trên mặt đường. Sự cố xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng khiến khu vực này ùn ứ cục bộ. May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Xe taxi sụt hố trên đường Khuất Duy Tiến. (Ảnh: Đ.A.)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an phường Thanh Xuân có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đồng thời hỗ trợ đưa phương tiện gặp sự cố ra khỏi khu vực.

Đến khoảng 8h10 cùng ngày, chiếc taxi được di chuyển khỏi vị trí sụt lún. Lực lượng chức năng tiếp tục xử lý, khắc phục điểm hư hỏng trên mặt đường và làm rõ nguyên nhân.

Chiều qua, trên đường Nguyễn Trãi (đoạn qua phường Thanh Xuân), xe tải biển số Hưng Yên khi di chuyển theo hướng Ngã Tư Sở - hầm chui Thanh Xuân cũng gặp sự cố tương tự.

Khi đến trước số nhà 108, bánh sau ô tô bị sụt xuống hố, khiến chiếc xe nghiêng và mắc kẹt. Hố sụt sâu khoảng 1m, đường kính khoảng 0,5m. Sau khoảng 30 phút mắc kẹt, chiếc xe đã thoát khỏi hố và rời hiện trường.

Trong tháng 4, tuyến đường này cũng từng xảy ra một vụ sụt lún tại khu vực trước số nhà 72. Các điểm xảy ra sự cố đều nằm trên đoạn đường vừa được hoàn trả sau khi phục vụ thi công dự án chống úng ngập nội đô.

Trong năm 2025, Hà Nội ghi nhận ít nhất 4 vụ sụt lún mặt đường, trong đó có 2 vụ liên quan đến sự cố đường ống nước trên các tuyến Trường Chinh và Nguyễn Chí Thanh.