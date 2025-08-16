Nguyên nhân ô tô sụt 'hố tử thần' ở Hà Nội

(VTC News) -

Ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành xuất hiện hố sâu, nuốt chửng bánh sau ô tô. (Video: Thanh Loan Nguyen)

Sự cố giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn qua ngã tư Đê La Thành (Hà Nội) chiều 16/8, khi chiếc ô tô 7 chỗ đang lưu thông thì bánh sau bị mắc kẹt trong hố sụt đột ngột xuất hiện giữa đường. Rất may, tài xế trên xe không bị thương.

Ban Duy tu các công trình giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, ngay sau khi nhận thông tin, đơn vị đã khẩn trương kiểm tra hiện trường và xác định nguyên nhân ban đầu.

Hố sụt xuất hiện do sự cố vỡ đường ống nước sạch dưới lòng đường, khiến nước rò rỉ, xói mòn nền đường và làm sụp mặt đường, tạo thành hố sâu. Đơn vị quản lý đường đã báo cáo cho công ty nước sạch và phối hợp xử lý để đảm bảo an toàn giao thông.

Ô tô sụt 'hố tử thần' ở ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành chiều 16/8.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc liên tiếp xuất hiện các hố sụt trong vòng 1 tháng qua, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, các vị trí sụt lún này đều do sự cố đường ống nước sạch, không liên quan đến chất lượng hạ tầng giao thông.

Hôm 26/7, một sự cố tương tự từng xảy ra trên đường Trường Chinh, gần nút giao Tôn Thất Tùng. Khi đó, một xe máy đi tới gần nút giao thì rơi xuống hố sâu khoảng 1m, khiến người cầm lái ngã ra đường.

Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần công trình giao thông Hà Nội – đơn vị đảm nhận công tác duy tu mặt đường khu vực phía Nam thành phố – nguyên nhân ban đầu của sự cố trên đường Trường Chinh được xác định do một đường ống nước sạch cỡ D100 bị rò rỉ ngầm.

Lượng nước phun ra từ điểm rò rỉ đã làm xói lở nền đất phía dưới, khiến mặt đường không còn khả năng chịu lực, dẫn đến sụt lún và hình thành hố sâu.