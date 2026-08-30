Hơn 14.500 trường hợp vi phạm giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ 2 dịp 2/9

(VTC News) -

Thông tin từ Cục CSGT, Bộ Công an, trong ngày nghỉ thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 15h ngày 29/8 đến 15h ngày 30/8) toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người tử vong và 30 người bị thương.

So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 9 vụ, số người chết giảm 13 người, trong khi số người bị thương tăng 3 người.

Trong khoảng thời gian này, lực lượng công an các địa phương phát hiện 14.588 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, 1.965 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 3.227 trường hợp vi phạm tốc độ.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm rạng sáng 30/8.

Trên các tuyến đường cao tốc, các Đội CSGT đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã lập biên bản 118 trường hợp vi phạm.

Đáng chú ý, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 ghi nhận 9 phương tiện di chuyển liên tục trên làn 1 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Theo chủ trương của Cục CSGT, làn 1 được dành riêng để các phương tiện vượt xe.

Thông tin này được ghi nhận trong quá trình lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nơi có lưu lượng phương tiện lớn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Cũng trong thời gian trên, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 xử lý một trường hợp không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc.

Trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ, lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Cũng trong sáng nay (30/8), CSGT Hà Nội lần đầu tiên xử phạt một trường hợp xe không kinh doanh vận tải vẫn chở hàng có thu tiền.

Theo đó, Đội CSGT số 12 xử lý ô tô tải mang BKS nền trắng 30M-760.xx có nhiều hành vi vi phạm trên quốc lộ 6.

Tài xế xe tải này là anh X.Q.Đ đã bị xử phạt 4 lỗi với tổng số tiền 36,4 triệu đồng gồm: Sử dụng còi hơi; gắn biển số không đúng vị trí; điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải hàng hóa nhưng chở hàng hóa có thu tiền; không có chứng nhận đăng ký xe.

Ngoài ra, anh N.V.H (chủ phương tiện do anh Đ cầm lái) cũng bị xử lý hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển xe thực hiện hành vi chở hàng hóa có thu tiền bằng ô tô không kinh doanh vận tải. Mức phạt đối với chủ phương tiện là 26 triệu đồng.