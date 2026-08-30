Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 2/9, khách tham quan các điểm vui chơi ở TP.HCM ra sao?

Trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều địa điểm vui chơi, tham quan tại khu vực trung tâm TP.HCM không xảy ra tình trạng chen chúc, quá tải như thường thấy trong các dịp lễ.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại Thảo Cầm Viên - một trong những điểm tham quan thường thu hút đông người mỗi dịp lễ - lượng khách trong buổi sáng khá đông nhưng không xảy ra cảnh chen chân, xếp hàng kéo dài.
Tại khu vực bán vé, nhiều du khách tập trung nhưng việc mua vé diễn ra tương đối thuận lợi, không còn cảnh phải nhích từng chút một, xếp hàng dài để vào bên trong như những dịp lễ trước.
Chị Nguyễn Tú Chi, ngụ xã Bình Chánh, cho biết gia đình đi xe buýt miễn phí đến Thảo Cầm Viên từ sáng sớm vì lo ngại lượng khách đông. “Mọi năm vào những kỳ nghỉ lễ, khách xếp hàng chật kín, phải nhích từng chút một mới mua được vé. Nhưng năm nay Thảo Cầm Viên thoáng hơn, mua vé và vào khu vui chơi rất thuận tiện”, chị Tú Chi nói.
Theo nhân viên Thảo Cầm Viên, để hạn chế tình trạng người dân phải xếp hàng mua vé, đơn vị đã triển khai hình thức bán vé trực tuyến. Du khách mua vé online khi đến chỉ cần quét mã QR, để nhân viên kiểm tra thông tin rồi vào tham quan, không cần xếp hàng tại quầy.
Bên trong khuôn viên, nhiều gia đình đưa con nhỏ đến tham quan, vui chơi. Các em nhỏ thoải mái chạy nhảy, khám phá không gian và các khu vực nuôi dưỡng động vật.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, càng về trưa, lượng du khách đổ về Thảo Cầm Viên càng đông. Khu vực bãi giữ xe hàng dài xe máy xếp hàng chờ vào gửi.
Cách Thảo Cầm Viên khoảng 1 km, khu vực Dinh Độc Lập cũng khá thông thoáng. Du khách đến tham quan không phải xếp hàng dài mua vé, thoải mái tham quan và chụp ảnh lưu niệm.
Trong khi đó, Bưu điện TP.HCM, phố đi bộ Nguyễn Huệ và khu vực Nhà hát TP.HCM tiếp tục là những điểm đến thu hút đông bạn trẻ và du khách. Dù có lượng người đến tham quan, các khu vực này không xảy ra tình trạng chen chúc.
Người dân cùng du khách trong và ngoài nước tranh thủ dạo chơi, tham quan, chụp ảnh lưu niệm và tận hưởng không khí vui tươi trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh.
Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, từ 29/8 đến hết ngày 2/9. Trong khi nhiều người lựa chọn các chuyến đi xa, không ít gia đình và nhóm bạn trẻ vẫn ở lại TP.HCM để vui chơi, tham quan và khám phá các điểm đến quen thuộc của thành phố.
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