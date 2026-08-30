Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 2/9, khách tham quan các điểm vui chơi ở TP.HCM ra sao?

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, từ 29/8 đến hết ngày 2/9. Trong khi nhiều người lựa chọn các chuyến đi xa, không ít gia đình và nhóm bạn trẻ vẫn ở lại TP.HCM để vui chơi, tham quan và khám phá các điểm đến quen thuộc của thành phố.