Tuyển thủ Thái Lan gian lận trắng trợn, nhờ người khác chơi hộ vẫn thua Việt Nam

(VTC News) -

Nữ tuyển thủ Liên quân (Arena of Valor) của Thái Lan là Naphat Warasin (biệt danh Tokyogurl) bị loại khỏi SEA Games 33 vì gian lận. Naphat bị phát hiện sử dụng phần mềm trái phép trong trận đấu với vận động viên của Việt Nam.

Ủy ban Olympic Thái Lan xác định vận động viên này vi phạm quy định được ghi trong Sổ tay kỹ thuật của môn thể thao điện tử. Theo đó, các vận động viên bị cấm sử dụng phần mềm bên thứ ba hoặc chỉnh sửa phần cứng trái phép trong cuộc thi. Tuyển thủ vi phạm bị hủy tư cách thi đấu và toàn bộ thành tích.

Vận động viên Naphat Warasin

"Về việc chấp thuận quyết định xử phạt vận động viên tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33. Hiệp hội Thể thao Điện tử Thái Lan (TESF) xin thông báo chấp thuận và thực hiện quyết định xử phạt cá nhân do Trưởng bộ phận kỹ thuật môn Thể thao Điện tử ban hành đối với vận động viên Thái Lan Naphat Warasin", Ủy ban Olympic Thái Lan thông báo.

Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan (TESF) thông báo họ tuân thủ việc ban hình phạt do Ban Tổ chức các cuộc thi thể thao điện tử đưa ra, nhấn mạnh luôn tôn trọng tinh thần thể thao công bằng. TESF cho biết họ sẽ điều tra nội bộ và tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn đạo đức, kỹ thuật của vận động viên nhằm ngăn ngừa những sự việc tương tự.

Hành động giơ ngón tay giữa trước ống kính nhận về nhiều chỉ trích. (Nguồn: DailyNews)

Trong khi đó, TALON, công ty quản lý vận động viên, cũng không tỏ ra thờ ơ, tuyên bố rằng họ đồng ý với quyết định và phán quyết vì Naphat Warasit đã vi phạm một quy tắc quan trọng trong cuộc thi, dẫn đến việc bị loại khỏi SEA Games lần thứ 33. Do đó, tổ chức này đã chấm dứt vai trò vận động viên thể thao điện tử của cô dưới sự quản lý của họ, có hiệu lực từ ngày 16/12/2025.

Ngoài ra, Tokyogurl còn bị ghi nhận có hành vi giơ ngón tay giữa trước ống kính truyền hình trực tiếp, khiến người hâm mộ cho rằng hành động này ảnh hưởng xấu đến hình ảnh đội tuyển quốc gia Thái Lan. Đáng chú ý, mặc dù đồng đội đã nhắc nhở, hành động này của cô vẫn diễn ra, bị đánh giá là thiếu lễ phép, không tôn trọng người khác.