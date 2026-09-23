Nữ streamer Hàn Quốc khiến hai tuyển thủ PUBG Việt Nam bị loại là ai?

(VTC News) -

Vụ việc liên quan đến hai tuyển thủ Himass, TanVuu và nữ streamer Soopi tại giải giao hữu PUBG ASIA STARS 2026 gây tranh luận trong cộng đồng PUBG Việt Nam và quốc tế. Tranh cãi bắt đầu khi nữ streamer Soopi cáo buộc hai tuyển thủ Việt Nam “đá stream” (xem livestream của chính đối thủ để xác định vị trí, hướng di chuyển). Sau đó, hai tuyển thủ Việt Nam bị loại khỏi giải, đồng thời bị thu hồi tư cách PUBG Vietnam Partner.

Nữ streamer Soopi là ai?

Soopi sinh ngày 26/1/2000, là streamer và nhà sáng tạo nội dung game người Hàn Quốc. Cô được biết đến với PUBG, bên cạnh các tựa game như Liên Minh Huyền Thoại, Valorant, Sudden Attack, Minecraft và FC Online. Trước khi trở thành tâm điểm tranh luận với cộng đồng PUBG Việt Nam, Soopi đã có khoảng 6 năm hoạt động trong lĩnh vực livestream game.

Nữ streamer Soopi gây tranh cãi tại giải giao hữu PUBG ASIA STARS.

Soopi bắt đầu hoạt động với tư cách BJ (Broadcasting Jockey - thuật ngữ phổ biến tại Hàn Quốc dùng để chỉ những người làm nghề phát sóng trực tiếp trên các nền tảng mạng) từ năm 2020. Nội dung của cô chủ yếu xoay quanh trò chơi điện tử và thể thao điện tử. Cô giao lưu với người xem thông qua nhiều nội dung game và eSports thuộc các thể loại khác nhau.

Tên tuổi của Soopi bắt đầu gắn với các tổ chức esports chuyên nghiệp từ khá sớm. Tháng 5/2022, Xports News đưa tin Kwangdong Freecs tuyển Soopi làm BJ chính thức của đội tuyển. Kwangdong Freecs là tổ chức thể thao điện tử chuyên nghiệp của Hàn Quốc, từng thuộc AfreecaTV và sở hữu các đội tuyển thi đấu ở nhiều tựa game như Liên Minh Huyền Thoại, PUBG, KartRider và Wild Rift.

Theo thông báo khi đó, Soopi tham gia sản xuất nhiều nội dung liên quan đến các đội tuyển của Kwangdong Freecs. Cô thực hiện những chương trình như bình luận, theo dõi và phát sóng chung các trận đấu có tuyển thủ của đội tham dự ở nhiều tựa game.

Kwangdong Freecs khi ấy đánh giá rằng Soopi ngày càng được chú ý nhờ kỹ năng chơi game và nội dung riêng. Việc tuyển nữ streamer cũng nằm trong kế hoạch mở rộng hoạt động tương tác giữa đội tuyển với cộng đồng người hâm mộ.

Sau Kwangdong Freecs, Soopi tiếp tục hoạt động trong hệ sinh thái esports Hàn Quốc và có mối liên hệ với Gen.G, một trong những tổ chức thể thao điện tử nổi tiếng của nước này.

PUBG là một trong những nội dung chính giúp cô được biết đến. Soopi từng tham gia nhiều giải và sự kiện PUBG dành cho streamer vào các năm 2020, 2021, 2022 và 2023. PUBG cũng là nội dung chủ lực trên kênh của cô.

Sau đó, mối liên hệ với PUBG chuyên nghiệp rõ hơn khi Gen.G đưa Soopi về làm Creator (người sáng tạo nội dung) vào ngày 12/4/2024. Theo Esports Radar, Soopi từng làm việc với đội PUBG của Gen.G trong chương trình Đối tác Toàn cầu (GPT). Đến năm 2026, cô tiếp tục xuất hiện trong danh sách Creator Partner (đối tác sáng tạo nội dung) của Gen.G.

Soopi còn nắm giữ tư cách PUBG Partner Streamer. Đây là tư cách chính thức do công ty phát hành game Krafton trao cho các streamer. Tuy nhiên, sau vụ việc liên quan đến Himass và TanVuu, Soopi yêu cầu thu hồi tư cách Partner của mình. Cô cho rằng mình tham gia một giải đấu do Krafton tổ chức với tư cách được nhà phát hành cấp, nhưng trên thực tế lại không nhận được sự bảo vệ.