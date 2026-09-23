Streamer Hàn Quốc giận dỗi khiến 2 game thủ Việt Nam bị loại, dân mạng dậy sóng

(VTC News) -

Cộng đồng PUBG Việt Nam và quốc tế đang tranh luận về cách Ban tổ chức (BTC) xử lý vụ việc liên quan hai tuyển thủ Himass, TanVuu và nữ streamer Soopi của Gen.G tại giải giao hữu PUBG ASIA STARS 2026. Những tranh cãi xoay quanh cáo buộc “đá stream” (chiếm lợi thế nhờ lợi dụng livestream của đối thủ), quy định thi đấu chưa rõ ràng và quyết định loại hai tuyển thủ Việt Nam, thu hồi tư cách PUBG Vietnam Partner.

Đáng chú ý, trò chơi PUBG phiên bản PC chưa có nhà phát hành chính thức, hợp pháp tại Việt Nam nhưng vẫn là một trong những tựa game đông người chơi nhất.

Nữ streamer Soopi gây tranh cãi tại giải giao hữu PUBG ASIA STARS

Tranh cãi bắt đầu khi nữ streamer Soopi, thuộc tổ chức Gen.G (Hàn Quốc), cáo buộc Himass và TanVuu, hai tuyển thủ thi đấu dưới màu áo Team VIE, theo dõi livestream của đối thủ trong lúc thi đấu để nắm bắt vị trí và hướng di chuyển. Hành vi này, được cộng đồng game thủ gọi là “đá stream” hay streamsniping, có thể mang lại lợi thế không công bằng cho người chơi.

Himass và TanVuu được cộng đồng PUBG Việt Nam bảo vệ

Sau khi Soopi lên tiếng, BTC PUBG quyết định loại Himass và TanVuu khỏi giải đấu, đồng thời thu hồi tư cách PUBG Vietnam Partner của cả hai. Quyết định nhanh chóng gây tranh cãi trong cộng đồng PUBG Việt Nam.

Ngày 20/9, PUBG đưa ra thông báo chính thức về vụ việc, thừa nhận đã “vội vàng công bố những thông tin chưa được xác minh đầy đủ”, đồng thời chỉ ra những lỗ hổng trong khâu quản lý và vận hành giải đấu.

PUBG cho biết đã thực hiện nhiều biện pháp sau sự việc tại PUBG ASIA STARS. Himass và TanVuu bị loại khỏi phần còn lại của giải và được thay thế bằng tuyển thủ khác; điểm số ở một số nội dung liên quan cũng được điều chỉnh. PUBG đồng thời áp dụng độ trễ phát sóng cho các nội dung tiếp theo, thông báo lại quy định vận hành và tăng cường giám sát toàn bộ người tham gia.

Hai tuyển thủ cũng bị thu hồi tư cách PUBG Vietnam Partner do vi phạm quy định. PUBG khẳng định vẫn tiếp tục rà soát toàn bộ dữ liệu liên quan, thay vì kết thúc vụ việc sau các biện pháp khẩn cấp. Đơn vị này cho biết không có ý định bảo vệ bất kỳ khu vực hay cá nhân nào, đồng thời thừa nhận ban tổ chức phải chịu trách nhiệm vì chưa kiểm soát đầy đủ môi trường vận hành để ngăn sự việc xảy ra.

Thông báo của PUBG

PUBG cho biết không thể khôi phục môi trường thi đấu công bằng cũng như niềm tin giữa các bên, vì vậy quyết định hủy bỏ ngày thi đấu thứ 3 của PUBG ASIA STARS và chia đều tiền thưởng cho các đội. Vụ việc hiện tạo ra nhiều tranh cãi cả ở Việt Nam và Hàn Quốc.

Hôm 20/2, game thủ Himass lên tiếng: “Xin chào mọi người, mình là Himass. Sau những sự việc và tranh luận xảy ra trong những ngày vừa qua, mình nghĩ đây là lúc mình cần trực tiếp lên tiếng để mọi chuyện không tiếp tục đi xa hơn. Những tranh luận trong những ngày vừa qua đã đi quá xa và mình không mong muốn bất kỳ ai tiếp tục bị công kích vì sự việc này”.

Himass nhấn mạnh: “Mình mong những người yêu quý và ủng hộ mình dừng việc công kích Soopi cũng như bất kỳ tuyển thủ, streamer hay cộng đồng nào khác. Mình cũng hy vọng những hành vi công kích cá nhân từ tất cả các phía có thể dừng lại tại đây”.

Game thủ Himass viết tâm thư sau tranh cãi

“Mình cũng đã nhận thấy một số hoạt động từ đội ngũ moderator trên các kênh của mình có thể khiến những tranh luận tiếp tục bị đẩy xa hơn. Là người sở hữu các kênh này, mình sẽ có trách nhiệm quản lý chặt chẽ hơn hoạt động moderation trong thời gian tới. Mình sẽ không tiếp tục tham gia vào những tranh luận liên quan đến sự việc và mong mọi người cùng dừng lại tại đây”.

Trang Inven của Hàn Quốc cho biết: “Streamer Soopi, người tham gia đội tuyển Hàn Quốc tại PUBG Asia Stars 2026 do Krafton tổ chức, đã trở thành nạn nhân của hành vi bắt nạt trên mạng. Soopi là người phải hứng chịu làn sóng thông tin từ bên ngoài trong ngày thi đấu đầu tiên. Thông qua một bài đăng, Soopi phủ nhận cáo buộc gian lận nhằm vào mình và yêu cầu hủy tư cách PUBG Partner Streamer”.

“Các cáo buộc bắt nguồn từ Việt Nam. Một bài đăng cáo buộc Soopi gian lận được lan truyền, sau đó đường link của bài đăng này được ghim và hiển thị trong phần chat của buổi livestream của Himass”, trang Inven viết.

Theo trang Inven của Hàn Quốc, Soopi thông báo: “Tôi chưa bao giờ stream sniping hay hack và cũng không có ý định làm như vậy”. Soopi giải thích thêm: “Vì tôi chỉ có một màn hình chơi game nên tôi không thể xem internet đang chạy trên máy tính chơi game bằng một màn hình phụ như một số người khác”.

Soopi cũng liệt kê những biện pháp quản lý mà mình thực hiện trong thời gian các cáo buộc lan truyền. Theo đó, Soopi đã tắt bình luận trên YouTube và xử lý tình hình bằng cách cấm những người xem có lời lẽ xúc phạm quá mức liên quan đến Việt Nam trên kênh livestream của mình.

Tranh cãi về giải giao hữu PUBG ASIA STARS vẫn chưa dừng lại

Soopi trực tiếp hướng tới công ty phát hành game Krafton là tư cách Partner Streamer. Soopi viết: “Tại sao lại trao danh hiệu Partner Streamer khi các bạn thậm chí không thể bảo vệ họ khi họ bị cáo buộc stream sniping và bị bắt nạt trên mạng?”

Sau đó, Soopi yêu cầu thu hồi tư cách Partner của mình. PUBG Partner Streamer là tư cách chính thức do Krafton trao cho các streamer. Soopi yêu cầu hủy tư cách này vì cho rằng mình tham gia một giải đấu do Krafton tổ chức với tư cách được nhà phát hành cấp, nhưng trên thực tế lại không nhận được sự bảo vệ.

Soopi than thở: “Tôi nghĩ chuyện này sẽ không nghiêm trọng, nhưng việc khuôn mặt của tôi bị đăng tải ở các quốc gia khác và bị chỉ trích khiến tôi rất căng thẳng về mặt tinh thần”. Soopi nói thêm: “Dù nghĩ thế nào đi nữa, tôi cũng không biết mình đã làm gì sai”.

Trong khi đó, Yonhap cho biết: “Các tuyển thủ và người hâm mộ Hàn Quốc tham dự giải đã tìm kiếm, đưa ra bằng chứng về hành vi gian lận của các tuyển thủ Việt Nam và yêu cầu ban tổ chức có biện pháp xử lý. Tuy nhiên, khi Krafton không đưa ra biện pháp đáng kể, toàn bộ đội tuyển Hàn Quốc tuyên bố tẩy chay giải đấu”.

Himass là tuyển thủ PUBG kỳ cựu, nhiều năm góp mặt trong đội hình đội tuyển quốc gia Việt Nam. TanVuu được biết đến là tuyển thủ trẻ có khả năng phản xạ và xử lý tốt. Cả hai từng thi đấu trong màu áo Team VIE tại các giải đấu lớn như PUBG Nations Cup (PNC).

Trong đó, Soopi sinh ngày 26/1/2000, là nữ streamer người Hàn Quốc và hiện là nhà sáng tạo nội dung của Gen.G Esports. Theo Namu, cô là streamer được biết đến chủ yếu qua nội dung PUBG, bên cạnh Liên Minh Huyền Thoại, Valorant, Sudden Attack, Minecraft và FC Online.