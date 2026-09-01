Nộp hồ sơ thử sức, nữ sinh Việt bất ngờ đỗ 3 đại học hàng đầu Trung Quốc

(VTC News) -

Phùng Minh Phương - cựu học sinh Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, gây ấn tượng khi cùng lúc trúng tuyển ba đại học hàng đầu Trung Quốc là Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh và Đại học Phúc Đán. Phương quyết định chọn Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Thanh Hoa với mức hỗ trợ 50% học phí. Đây cũng là nguyện vọng mà em ấp ủ bởi yêu thích môi trường học tập năng động tại đây.

Kết quả trúng tuyển khiến nữ sinh rất bất ngờ bởi ngay từ đầu, em xác định việc nộp hồ sơ là một cơ hội để thử sức. Đặc biệt, ở vòng phỏng vấn, các câu hỏi được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, khiến em không khỏi lo lắng về khả năng trúng tuyển.

“Em không chia sẻ nhiều với bạn bè về dự định học tập của mình vì sợ không trúng tuyển. Vì vậy, khi cùng lúc nhận tin vui từ ba trường, em rất vui và hạnh phúc”, Phương chia sẻ.

Hành trình đến với tiếng Trung của Phương bắt đầu từ lựa chọn khá giản dị. Từ năm lớp 6, em bắt đầu làm quen với tiếng Trung theo định hướng của gia đình. Khi ấy, bố mẹ chỉ mong muốn em biết thêm một ngoại ngữ để sau này có thể hỗ trợ công việc của gia đình.

Đến lớp 9, khi đứng trước lựa chọn lớp chuyên trong kỳ thi chuyển cấp, Phương quyết định theo học chuyên tiếng Trung Quốc và bắt đầu học ngoại ngữ này bài bản hơn. Tuy nhiên, ý định du học chỉ thực sự hình thành vào cuối lớp 11. Thời điểm đó, những thành tích đầu tiên khiến Phương nhận ra em có thể tiến xa hơn với ngôn ngữ mình theo đuổi nhiều năm.

Em Phùng Minh Phương gây ấn tượng khi cùng lúc trúng tuyển ba đại học hàng đầu Trung Quốc. (Ảnh: NVCC)

Phương đạt HSK 6 từ lớp 10. Đến lớp 12, em giành giải Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Trung. Những kết quả này trở thành động lực để nữ sinh nghiêm túc xây dựng mục tiêu du học.

Dù dành nhiều năm học tiếng Trung, Phương cho rằng phát âm vẫn là phần khó nhất đối với em. Thời gian đầu, do học phát âm chưa thật sự bài bản, Phương mắc nhiều lỗi. Để sửa những lỗi đã hình thành từ sớm, em mất khoảng 4-5 năm luyện tập nhưng đến nay vẫn chưa cho rằng mình đã phát âm chính xác hoàn toàn.

“Phát âm là thứ em phải sửa trong thời gian rất dài. Bây giờ sang Trung Quốc rồi nhưng em vẫn chưa tự tin nói rằng phát âm của mình chuẩn như người bản địa”, Phương chia sẻ.

Sau một tuần nhập học, Phương vẫn đang từng bước thích nghi với môi trường mới. Những ngày đầu xa gia đình khiến nữ sinh không tránh khỏi cảm giác nhớ nhà.

“Ngày đầu sang Trung Quốc nhập học, em đã khóc vì nhớ nhà. Nhưng sau khoảng một tuần, em dần lấy lại tinh thần vì có nhiều việc phải lo, từ học tập đến làm quen với cuộc sống mới”, Phương kể.

May mắn, Phương ở cùng ký túc xá với một người bạn từng học cấp 3. Bên cạnh đó, em chủ động kết nối với cộng đồng du học sinh Việt Nam tại trường. Điều này giúp Phương nhanh chóng có thêm người đồng hành và bớt bỡ ngỡ trong những ngày đầu.

Dù trước khi sang Trung Quốc, Phương xác định Thanh Hoa là môi trường học tập có tính cạnh tranh cao, thực tế vẫn khiến em bất ngờ.

“Em biết trước là sẽ khó, nhưng sang rồi mới thấy khó hơn em tưởng. Em học cùng những bạn rất giỏi nên đôi lúc cũng cảm thấy lo lắng”, Phương nói.

Phương không chỉ muốn học tập và tích lũy kiến thức cho bản thân. Nữ sinh còn coi đây là cơ hội để giới thiệu hình ảnh Việt Nam với bạn bè đến từ nhiều quốc gia. Trong hành trang sang Trung Quốc, Phương chuẩn bị một số đặc sản Việt Nam như cà phê, mứt và các loại hạt để mời bạn bè quốc tế thưởng thức.

“Em muốn các bạn có thể biết thêm về những đặc sản của Việt Nam, không chỉ qua lời kể mà còn được trực tiếp thưởng thức”, Phương chia sẻ.

Trong thời gian tới, Phương cùng các bạn Việt Nam tại trường dự định chuẩn bị áo dài và các hoạt động mang đậm bản sắc Việt cho tuần lễ văn hóa. Nhóm cũng lên kế hoạch giới thiệu những món ăn truyền thống và biểu diễn các điệu nhảy Việt Nam.

Trước mắt, Phương đặt mục tiêu hoàn thành tốt bốn năm học tại Thanh Hoa, duy trì thành tích để tiếp tục nhận học bổng và tuân thủ các quy định của nhà trường. Với em, việc học tốt không chỉ là trách nhiệm với bản thân mà còn góp phần giữ hình ảnh đẹp của du học sinh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.