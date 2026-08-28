Nam sinh đỗ Bách khoa 28,92 điểm, giành cúp vô địch tại giải Origami thế giới

(VTC News) -

Nguyễn Quang Huy (SN 2008, Hà Nội) vừa trở thành tân sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Điện tử viễn thông, với số điểm 28,92. Bên cạnh thành tích học tập đáng nể, nam sinh còn ghi dấu trên sân chơi quốc tế khi giành chức vô địch thế giới ở hạng mục Interpretation (Joisel Award) của nghệ thuật gấp giấy Origami năm 2025.

Đằng sau chiếc cúp vô địch ấy là hành trình 10 năm Huy kiên trì với những nếp gấp tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, tư duy và đặc biệt là khả năng không bỏ cuộc.

Từ tờ giấy đến niềm đam mê 10 năm

“Em tình cờ biết đến Origami qua Internet. Ban đầu, em bị cuốn hút là ý tưởng tạo nên tác phẩm hoàn chỉnh chỉ từ duy nhất một tờ giấy. Em thấy điều đó rất thú vị nên quyết định thử sức, rồi cứ thế đắm chìm vào bộ môn này lúc nào không hay”, Huy chia sẻ.

Tuy nhiên, con đường đến với Origami của Huy không phải lúc nào cũng thuận lợi. Nam sinh cho biết bản thân không nghĩ mình có thiên phú đặc biệt với bộ môn này. Khoảng 5 năm đầu, việc học gấp giấy diễn ra khá chậm, thậm chí nhiều lúc khiến em chật vật.

Trong khi Huy vẫn loay hoay với những kỹ thuật khó, có những người bắt đầu cùng thời điểm, thậm chí xuất phát sau em, đã có thể chinh phục những mẫu gấp có độ khó rất cao. Không ít lần, Huy cảm thấy nản lòng và gần như muốn bỏ cuộc.

Em Quang Huy giành chức vô địch thế giới ở hạng mục Interpretation (Joisel Award) của nghệ thuật gấp giấy Origami năm 2025. (Ảnh: NVCC)

Bước ngoặt đến khi em có cơ hội gặp gỡ những anh chị trong cộng đồng Origami Việt Nam. Những người đi trước tận tình chỉ dẫn, chia sẻ kinh nghiệm, giúp Huy thay đổi cách tư duy và cách nhìn nhận một vấn đề trong Origami.

Sự hỗ trợ ấy cùng với quá trình tự rèn luyện đã giúp Huy tiến bộ nhanh hơn trong những năm tiếp theo. Em lần lượt chinh phục những kỹ thuật và đạt được những thành tựu mà trước đó chính mình cũng chưa từng nghĩ tới. Nhìn lại hành trình 10 năm, Huy cho rằng điều quý giá nhất Origami mang lại không chỉ là những tác phẩm đẹp mà còn là bài học về sự kiên trì.

“Đôi khi mình không cần phải có năng khiếu đặc biệt, chỉ cần đủ bền bỉ để không bỏ cuộc trước khi mình thực sự tiến bộ”, Huy nói.

Theo Huy, Origami không đơn thuần là việc gấp một tờ giấy thành hình dạng mong muốn. Bộ môn này đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ, tư duy logic và khả năng hình dung không gian tốt. Điều thú vị là những yêu cầu ấy cũng có nhiều điểm tương đồng với ngành Điện tử viễn thông mà Huy lựa chọn tại Đại học Bách khoa.

Nam sinh nhận thấy tư duy kỹ thuật và khả năng giải quyết vấn đề được rèn luyện trong quá trình học tập có thể hỗ trợ em khi nghiên cứu, sáng tạo Origami. Ở chiều ngược lại, 10 năm làm quen với những nếp gấp, cấu trúc và hình khối cũng giúp em rèn luyện khả năng tư duy không gian.

Tác phẩm đã giúp Quang Huy giành chức vô địch thế giới. (Ảnh chụp màn hình)

Vượt qua thất bại để vô địch Origami thế giới

Sau 10 năm theo đuổi, Huy sở hữu loạt thành tích đáng chú ý trong lĩnh vực Origami. Nổi bật nhất là chức vô địch thế giới ở hạng mục Interpretation (Joisel Award). Em cũng giành giải bạc thế giới, đồng hạng 4, tại Korea Global Creative Paper Folding; đồng thời tham gia vai trò giám khảo tại nhiều cuộc thi trong cộng đồng Origami Việt Nam.

Không chỉ thi đấu, Huy còn có nhiều hoạt động liên quan đến nghệ thuật gấp giấy. Tác phẩm của em từng được triển lãm tại Hàn Quốc, Đức, Trung Quốc; em là đồng tác giả sách Intersection. Với niềm đam mê hiện tại, Huy mong muốn sẽ tham gia hết những cuộc thi nào về Origami trên thế giới

Đặc biệt, với Huy, Joisel Award có ý nghĩa rất lớn. Đây là giải thưởng được tổ chức bởi CFC - cộng đồng Origami chính thức của thế giới. Để chạm tay vào chức vô địch, Huy phải vượt qua không ít thách thức. Trong lịch sử cuộc thi, chưa từng có nghệ sĩ Việt Nam nào giành chiến thắng, trong khi phần lớn nghệ sĩ tham dự đều đã có tên tuổi và nhiều năm kinh nghiệm hơn em.

Đáng nói, hành trình của Huy tại chính sân chơi này từng bắt đầu bằng một thất bại. Năm 2023, em gửi tác phẩm tham dự nhưng bị loại từ vòng đầu tiên.

“Vì vậy, có lẽ không ai nghĩ rằng chỉ một năm sau, em lại có thể trở thành nhà vô địch của cuộc thi”, Huy bày tỏ. Thành công ấy vì thế không chỉ là danh hiệu quốc tế mà còn là dấu mốc cho hành trình bền bỉ của cậu bé dành 10 năm để theo đuổi những nếp gấp giấy.

Bước vào giảng đường đại học, Huy xác định ưu tiên trước mắt là hoàn thành thật tốt việc học và theo đuổi con đường trở thành một kỹ sư. Đây là lĩnh vực em đã lựa chọn và dành nhiều thời gian học hỏi, vì vậy Huy muốn xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc để có thể phát triển lâu dài.

Song song với công việc kỹ thuật, nam sinh vẫn muốn tiếp tục theo đuổi Origami nghiêm túc, hướng tới mục tiêu trở thành một nghệ sĩ Origami chuyên nghiệp.

Huy cho rằng hai con đường này không nhất thiết phải tách rời. Những kiến thức về kỹ thuật, tư duy không gian và khả năng giải quyết vấn đề được rèn luyện trong quá trình học tập có thể tiếp tục trở thành công cụ hỗ trợ em nghiên cứu và sáng tạo Origami.

Trong tương lai, Huy hy vọng có thể duy trì cả hai niềm đam mê: có một công việc chuyên môn ổn định, đồng thời tiếp tục tạo ra những tác phẩm Origami mang dấu ấn riêng. Xa hơn, em mong muốn góp phần đưa Origami Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng quốc tế, qua đó chứng minh rằng người Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những tác phẩm có chất lượng và dấu ấn riêng trên sân chơi thế giới.