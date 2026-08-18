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Xuất bản ngày 18/08/2026 10:36 PM
Xuất bản ngày 18/08/2026 10:36 PM

Nổ bình hơi tại Đồng Nai, một người tử vong

Lãnh đạo UBND phường Phước Bình, Đồng Nai (trước là thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ bình hơi khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, Công an phường Phước Bình nhận được tin báo về vụ tai nạn lao động xảy ra tại một cơ sở trên địa bàn khu phố 1. Nạn nhân được xác định là anh T.Q.T (SN 1997, ngụ phường Phước Bình).

Nam thanh niên trèo lên kiểm tra bình hơi (Ảnh: Cắt từ video)

Nam thanh niên trèo lên kiểm tra bình hơi (Ảnh: Cắt từ video)

Được biết, cơ sở này chuyên thu mua bình hơi cũ về sửa chữa để bán lại. Thời điểm xảy ra vụ việc, anh T. trèo lên kiểm tra, sửa chữa một bình hơi thì bất ngờ thiết bị này phát nổ lớn.

Bình hơi nổ khiến nạn nhân bị hất văng (Ảnh: Cắt từ video)

Bình hơi nổ khiến nạn nhân bị hất văng (Ảnh: Cắt từ video)

Cú nổ mạnh hất văng nạn nhân xuống đất. Do chấn thương quá nặng, anh T. đã tử vong ngay tại hiện trường.

Công an phường Phước Bình đang cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Đồng Nai khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thiên Lý(VOV-TP.HCM)
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