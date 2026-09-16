Ninh Bình bổ sung hơn 7.000 hợp đồng lao động cho giáo dục và y tế

(VTC News) -

Tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI thông qua Nghị quyết số 64 ngày 10/9/2026 về giao biên chế cán bộ, công chức; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; cùng chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 235/2026 của Chính phủ.

Theo nghị quyết, tổng biên chế cán bộ, công chức khối chính quyền địa phương từ cấp tỉnh đến cấp xã đến hết năm 2026 là 7.265 chỉ tiêu.

Bổ sung hợp đồng lao động là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm tỷ lệ giáo viên/lớp, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. (Ảnh: Minh Hải)

Trong đó, khối các cơ quan HĐND, UBND cấp tỉnh được giao 2.265 biên chế. Một số đơn vị có số lượng biên chế lớn như Sở Nông nghiệp và Môi trường 429, Sở Công Thương 240, Thanh tra tỉnh 231, Sở Tài chính 200 và Sở Nội vụ 189 biên chế.

Ở cấp xã, tổng biên chế cán bộ, công chức HĐND và UBND được giao 4.970 chỉ tiêu.

Ngoài số biên chế trên, Ninh Bình duy trì 30 biên chế dự phòng để chủ động điều động, bố trí khi phát sinh nhiệm vụ hoặc yêu cầu đột xuất.

Đáng chú ý, bên cạnh việc giao biên chế, HĐND tỉnh quyết định dành 7.289 chỉ tiêu hợp đồng lao động cho hai lĩnh vực Giáo dục và Y tế. Số hợp đồng này được sử dụng để thực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ và hỗ trợ, nhằm bổ sung nhân lực cho các đơn vị trong bối cảnh nhu cầu thực tế của hai ngành vẫn lớn.

Các hợp đồng được thực hiện theo Nghị định 235/2026 của Chính phủ, với thời hạn không quá 12 tháng.

Kinh phí thực hiện do ngân sách tỉnh bảo đảm từ nguồn chi thường xuyên, ngoài phần kinh phí giao tự chủ cho đơn vị. Việc bố trí nguồn lực này nhằm giúp các cơ sở giáo dục, y tế chủ động hơn trong duy trì đội ngũ, đáp ứng yêu cầu hoạt động và phục vụ người dân.

Cùng với đó, HĐND tỉnh giao tổng cộng 59.989 người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Nghị quyết 64 cũng trao thêm quyền chủ động cho UBND tỉnh trong việc sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ. Cụ thể, UBND tỉnh được quyết định điều chỉnh biên chế công chức giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổng số chỉ tiêu đã được HĐND tỉnh phê duyệt. Việc điều chỉnh nhằm phục vụ yêu cầu cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, đồng thời phù hợp với tiến trình cải cách hành chính, sắp xếp và tinh gọn tổ chức bộ máy.

UBND tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất về việc điều chỉnh này.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết; Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện giám sát việc phân bổ, quản lý và sử dụng biên chế trên địa bàn.

Nghị quyết số 64 có hiệu lực từ ngày 10/9/2026.