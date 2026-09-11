Ninh Bình dự kiến tăng 10.000-12.000 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

(VTC News) -

Sáng 11/9, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị nghe báo cáo tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo, trong đó có công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và xây dựng Đề án phổ cập giáo dục THPT và tương đương đến năm 2035.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Hà Lan Anh chủ trì hội nghị, nghe báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục. (Ảnh: Anh Tuấn)

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình, toàn tỉnh hiện có 769 trường mầm non, phổ thông và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) với 28.661 nhóm, lớp.

Tổng số trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên là 959.074. Ngoài ra, các Trung tâm GDNN-GDTX đang liên kết giảng dạy chương trình GDTX cho 9.323 học viên tại các trường nghề.

Toàn ngành hiện có 50.683 viên chức nhưng vẫn thiếu 3.262 người so với số biên chế được tạm giao. Đây là một trong những áp lực được đặt ra trong bối cảnh quy mô giáo dục của tỉnh dự kiến tiếp tục tăng trong những năm tới.

Đáng chú ý, dự kiến năm học 2027-2028, Ninh Bình sẽ tăng thêm khoảng 10.000-12.000 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT so với năm học 2026-2027.

Việc tăng quy mô tuyển sinh đòi hỏi ngành Giáo dục phải chuẩn bị trước về đội ngũ, trường lớp, cơ sở vật chất và thiết bị, thay vì chờ đến khi học sinh tăng mới xử lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo đang rà soát các điều kiện cần chuẩn bị ngay từ năm 2026.

Theo phương án sơ bộ, để đáp ứng quy mô học sinh tăng thêm, toàn tỉnh cần bổ sung khoảng 200 phòng học.

Trong số này, 95 phòng có thể được bố trí thông qua sắp xếp, cải tạo hoặc mở rộng các cơ sở hiện có; 105 phòng còn lại dự kiến phải xây dựng mới. Nhu cầu kinh phí xây dựng, cải tạo số phòng học này khoảng 165 tỷ đồng. Thiết bị, bàn ghế và các điều kiện phục vụ dạy học đối với số phòng học tăng thêm dự kiến cần thêm khoảng 240 tỷ đồng.

Như vậy, riêng nhu cầu về phòng học và trang thiết bị đã đặt ra bài toán nguồn lực khoảng 405 tỷ đồng.

Tỉnh cũng tiếp tục triển khai các dự án xây dựng mới Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, THPT Nho Quan B, THPT Gia Viễn C, THPT B Nguyễn Huệ; đồng thời cải tạo cơ sở vật chất các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX đã được xác định trong kế hoạch đầu tư công.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh yêu cầu ngành Giáo dục phối hợp các địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường học sau sáp nhập.

Đáng chú ý, tỉnh sẽ thành lập 5 tổ công tác liên ngành để rà soát toàn bộ quy mô trường, lớp, đặc biệt các phân hiệu, điểm trường và việc bố trí đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp Sở Nội vụ rà soát số biên chế còn thiếu để có kế hoạch tuyển dụng; phối hợp Sở Tài chính tính toán nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị.

Với năm học 2026-2027, vấn đề trước mắt là sách giáo khoa. Hiện nguồn cung mới đạt khoảng 95% nhu cầu. Ngành Giáo dục đặt mục tiêu phối hợp các đơn vị liên quan bảo đảm 100% học sinh có đủ sách trước ngày 15/9.

Tỉnh cũng yêu cầu ngành Giáo dục bảo đảm 100% giáo viên dạy các khối lớp mới được tập huấn chương trình giáo dục phổ thông trước khi bước vào giảng dạy.