Trực tiếp: Khai giảng năm học mới 2026-2027 trên cả nước

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự khai giảng tại Quảng Ninh

Sáng 5/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Quảng Ninh.

Cùng thời điểm, gần 372.000 học sinh từ bậc mầm non đến THPT trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đồng loạt bước vào năm học mới trong không khí phấn khởi, trang trọng, an toàn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại điểm Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu, TP Quảng Ninh. (Ảnh: Tiến Thắng)

Đây là năm học đầu tiên ngành Giáo dục Quảng Ninh vận hành trong diện mạo thành phố mới, với 347 cơ sở giáo dục. Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ; cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, sách giáo khoa và các điều kiện bảo đảm an toàn trường học cơ bản đáp ứng yêu cầu năm học mới.

Hơn 288.000 bộ sách giáo khoa được cấp miễn phí cho học sinh; mô hình xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí được triển khai tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu.

Gần 372.000 học sinh từ bậc mầm non đến THPT trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đồng loạt bước vào năm học mới. (Ảnh: Tiến Thắng)

Một điểm nhấn đáng chú ý trong năm học này là Quảng Ninh đưa vào sử dụng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới, được đầu tư theo chủ trương của Trung ương nhằm tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên.

Điểm cầu chính của Quảng Ninh là Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu, kết nối với chương trình khai giảng chung toàn quốc.

Học sinh tại điểm Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu hân hoan trong ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: Tiến Thắng)

Năm học 2026-2027, ngành Giáo dục Quảng Ninh xác định chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục và quan tâm đầu tư cho học sinh vùng miền núi, biên giới, hải đảo.