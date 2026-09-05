Trực tiếp: Khai giảng năm học mới 2026-2027 trên cả nước

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự khai giảng tại Quảng Ninh
Sáng 5/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Quảng Ninh.
Cùng thời điểm, gần 372.000 học sinh từ bậc mầm non đến THPT trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đồng loạt bước vào năm học mới trong không khí phấn khởi, trang trọng, an toàn.
Đây là năm học đầu tiên ngành Giáo dục Quảng Ninh vận hành trong diện mạo thành phố mới, với 347 cơ sở giáo dục. Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ; cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, sách giáo khoa và các điều kiện bảo đảm an toàn trường học cơ bản đáp ứng yêu cầu năm học mới.
Hơn 288.000 bộ sách giáo khoa được cấp miễn phí cho học sinh; mô hình xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí được triển khai tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu.
Một điểm nhấn đáng chú ý trong năm học này là Quảng Ninh đưa vào sử dụng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới, được đầu tư theo chủ trương của Trung ương nhằm tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên.
Điểm cầu chính của Quảng Ninh là Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu, kết nối với chương trình khai giảng chung toàn quốc.
Năm học 2026-2027, ngành Giáo dục Quảng Ninh xác định chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục và quan tâm đầu tư cho học sinh vùng miền núi, biên giới, hải đảo.
Học sinh cả nước sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới
Sáng 5/9, sân trường tại các tỉnh, thành trên cả nước rực rỡ cờ hoa. Học sinh sinh viên, giáo viên và phụ huynh có mặt từ sớm, chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2026-2027.
Năm nay, lễ khai giảng được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc, kết nối trực tiếp và trực tuyến.
Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
Từ đây, chương trình khai giảng được kết nối tới các điểm cầu địa phương và các cơ sở giáo dục trên cả nước.
Đây cũng là năm đầu tiên lễ khai giảng được tổ chức trong bối cảnh nhiều trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng.
Trực tiếp: Khai giảng năm học mới 2026-2027 trên cả nước
Lệ Thu
(VTC News) -
Sáng 5/9, 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước bước vào lễ khai giảng năm học 2026-2027; điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, Lào Cai.
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