Nhiều trang web chính phủ ngừng hoạt động do lỗ hổng nghiêm trọng trong PHP

(VTC News) -

Một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong ngôn ngữ lập trình PHP, được sử dụng cho gần 70% trang web trên toàn cầu, đã khiến nhiều trang web ở Bỉ, Hà Lan, Phần Lan, Pháp và Đức phải tạm ngừng hoạt động. Chính phủ các nước này đang gấp rút vá lỗi để bảo vệ hệ thống của mình.

Lỗ hổng này được công bố ngày 20/10 và đã gây ra cảnh báo từ các cơ quan an ninh quốc gia ở Washington và London. Theo các chuyên gia, lỗ hổng có thể bị lợi dụng bởi các tác nhân nhà nước hoặc tội phạm có tổ chức để thực hiện các cuộc tấn công mạng. WordPress, Wikipedia, và nhiều nền tảng khác sử dụng PHP, đã tạm ngừng hệ thống để đảm bảo an toàn.

Theo AOL, lỗ hổng này được phát hiện lần đầu tiên cách đây hai tháng bởi công ty bảo mật AI Calif. Sau khi nhận được cảnh báo từ Calif, OpenAI đã tập hợp một liên minh để kiểm tra và khắc phục lỗi. Trung tâm An ninh mạng Quốc gia Anh cảnh báo rằng nếu không được vá lỗi, kẻ tấn công có thể chiếm quyền kiểm soát và thực thi mã trên bất kỳ máy chủ web nào đang chạy PHP.

OpenAI nhận định: “Với mức độ nghiêm trọng của lỗ hổng này và việc PHP được sử dụng rộng rãi, chúng tôi coi đây là một trong những vấn đề an ninh có tác động lớn nhất trong thời gian gần đây”. Họ cũng nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể phát hiện các lỗ hổng bảo mật, nhưng đồng thời cũng có thể giúp hacker phát triển nhanh chóng các công cụ tấn công.

Ông Dương Ngọc Thái, CEO của Calif, cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal: “Một ai đó trên Twitter có thể lấy các bản vá lỗi, dùng trí tuệ nhân tạo để tấn công và đăng tải một đoạn mã khai thác. Mọi chuyện sẽ trở nên hỗn loạn”.

Theo The Guardian, tổ chức phát triển PHP đã phát hành bản vá lỗi vào hôm 21/10, sau khi các nhà nghiên cứu phát hiện ra lỗ hổng. Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) khuyến cáo các tổ chức sử dụng PHP ngừng hoạt động hệ thống của họ nếu không thể vá lỗi ngay lập tức, vì lỗ hổng này có thể cho phép truy cập trái phép vào hệ thống tệp hoặc cơ sở dữ liệu của máy chủ.

Giáo sư Alan Woodward, chuyên gia an ninh mạng tại Đại học Surrey, cho biết: “Điều này rất đáng ngạc nhiên và đáng lo ngại do mức độ sử dụng PHP trên toàn thế giới. Tất cả người dùng PHP cần cài đặt bản vá để bảo vệ hệ thống của họ”. Ông cũng cảnh báo rằng nhiều trang web không được bảo trì tốt có thể trở thành mục tiêu tấn công trong thời gian tới.

Tại Anh, các trang web của hội đồng thành phố Edinburgh, Bristol và Oxford đã bị ngừng hoạt động. Tại Pháp, các trang web của chính quyền địa phương, bao gồm cả sở cảnh sát Paris, cũng đã tạm dừng hoạt động. Tại Úc, Cục Tín hiệu đã bị ảnh hưởng tạm thời bởi sự cố mất điện.

Michał Woźniak, một chuyên gia về cơ sở hạ tầng internet, cho biết lỗ hổng này có thể dẫn đến việc khai thác tự động, cho phép tội phạm mạng và các tác nhân nhà nước sử dụng các trang web dễ bị xâm phạm làm bàn đạp cho các cuộc tấn công mạng khác.

Vấn đề này đã làm nổi bật tình trạng yếu kém của cơ sở hạ tầng internet, một vấn đề đã tồn tại từ lâu nhưng giờ đây đang được các mô hình AI tiên tiến đưa ra ánh sáng. Chuyên gia Woźniak nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp này cần có động lực để hành động nhanh chóng và thực hiện các thay đổi cần thiết để bảo vệ an toàn mạng.