Nhiều phường Hà Nội giảm hơn 50% đầu mối trường công lập

(VTC News) -

Hà Nội đang gấp rút hoàn tất việc sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường học công lập trước thềm năm học mới. Tại nhiều địa bàn, số trường công lập sau sắp xếp giảm khoảng 50%, thậm chí có nơi giảm hơn một nửa. Tuy nhiên, việc giảm đầu mối quản lý không đồng nghĩa với việc học sinh phải chuyển sang địa điểm học mới, bởi các cơ sở trường học hiện hữu được định hướng tiếp tục sử dụng theo mô hình đa cơ sở.

Tại phường Long Biên, số trường công lập dự kiến giảm từ 17 xuống còn 7, tức giảm 10 đầu mối, tương đương 58,82%.

Khối mầm non từ 9 trường được sáp nhập thành 3 trường. Trường Mầm non Cự Khối được thành lập trên cơ sở sáp nhập Mầm non Cự Khối, Mầm non Hoa Phượng và Mầm non Hoa Anh Đào. Trường Mầm non Long Biên được hình thành từ Mầm non Long Biên, Mầm non Long Biên A và Mầm non Thạch Cầu. Trường Mầm non Thạch Bàn được thành lập từ Mầm non Hoa Mai, Mầm non Thạch Bàn và Mầm non Phan Bội Châu.

Ở cấp tiểu học, Trường Tiểu học Long Biên được thành lập trên cơ sở sáp nhập Tiểu học Long Biên và Tiểu học Đoàn Kết; Trường Tiểu học Thạch Bàn được hình thành từ Tiểu học Thạch Bàn A và Tiểu học Thạch Bàn B. Ở cấp THCS, Trường THCS Long Biên được thành lập trên cơ sở sáp nhập THCS Long Biên và THCS Thạch Bàn. Phường đồng thời thành lập Trường Tiểu học và THCS Cự Khối trên cơ sở sáp nhập Tiểu học Cự Khối và THCS Cự Khối.

Hàng loạt xã, phường Hà Nội đang gấp rút hoàn tất phương án sắp xếp trường công lập trước hạn 30/8. (Ảnh minh họa)

Phường Cầu Giấy tổ chức lại 11 trường công lập thành 5 trường. Trường Mầm non Cầu Giấy được hợp nhất từ Mầm non Hoa Hướng Dương và Mầm non Dịch Vọng. Trường Tiểu học Cầu Giấy A được thành lập từ Tiểu học Dịch Vọng A và Tiểu học Hạ Yên Quyết.

Trường Tiểu học Cầu Giấy B được hình thành từ Tiểu học Dịch Vọng B, Tiểu học Quan Hoa và Tiểu học An Hòa. Ở cấp THCS, Trường THCS Cầu Giấy A được hợp nhất từ THCS Dịch Vọng và THCS Hạ Yên Quyết. Trường THCS Cầu Giấy B được hình thành từ THCS Dịch Vọng Hậu và THCS Trương Công Giai.

Phường Yên Hòa dự kiến giảm từ 16 xuống 8 trường, tương đương giảm 50% đầu mối.

Ở khối mầm non, 7 trường được tổ chức lại thành 3 trường. Trường Mầm non Yên Hòa được tổ chức lại từ Mầm non Yên Hòa, Mầm non Sơn Ca và Mầm non Nam Trung Yên. Trường Mầm non Bình Minh được tổ chức lại từ Mầm non Bình Minh và Mầm non Tuổi Thơ. Trường Mầm non Trung Hòa được tổ chức lại từ Mầm non Hoa Sen và Mầm non Trung Hòa.

Ở cấp tiểu học, Trường Tiểu học Yên Hòa được thành lập từ Tiểu học Yên Hòa và Tiểu học Nam Trung Yên. Trường Tiểu học Trung Hòa được thành lập từ Tiểu học Trung Hòa và Tiểu học Trung Yên. Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân đang thực hiện quy trình công nhận trường chất lượng cao trong năm học 2026-2027.

Ở cấp THCS, Trường THCS Yên Hòa được tổ chức lại từ THCS Yên Hòa và THCS Nguyễn Như Uyên. Trường THCS Trung Hòa được tổ chức lại từ THCS Trung Hòa và THCS Nam Trung Yên. Trường THCS Trần Duy Hưng giữ nguyên. Trường THCS Cầu Giấy cũng được giữ nguyên và là trường chất lượng cao.

Phường Giảng Võ hoàn tất sắp xếp trường học, giảm số trường công lập từ 17 xuống còn 8 trường và hoạt động theo mô hình đa cơ sở.

Ở khối mầm non, Trường Mầm non Thành Công được thành lập trên cơ sở sáp nhập Mầm non Số 7, Mầm non Thành Công và Mầm non Họa Mi. Trường Mầm non Giảng Võ được thành lập từ Mầm non Hoa Hướng Dương, Mầm non Tuổi Hoa và Mầm non Tuổi Thơ.

Ở cấp tiểu học, Trường Tiểu học Kim Đồng được giữ nguyên. Trường Tiểu học Giảng Võ được thành lập từ Tiểu học Ngọc Khánh và Tiểu học Thủ Lệ. Trường Tiểu học Thành Công được thành lập từ Tiểu học Thành Công A và Tiểu học Thành Công B.

Ở cấp THCS, Trường THCS Giảng Võ 2 được giữ nguyên. Trường THCS Giảng Võ được thành lập trên cơ sở sáp nhập THCS Giảng Võ, THCS Phan Chu Trinh và THCS Nguyễn Trãi. Trường THCS Thành Công được thành lập từ THCS Thăng Long và THCS Thành Công.

Tại phường Yên Sở, phương án sau sắp xếp là giảm số trường công lập từ 7 xuống 4.

Ở khối mầm non, Trường Mầm non Ánh Sao được thành lập trên cơ sở sáp nhập Mầm non Yên Sở, Mầm non A Tứ Hiệp và Mầm non Ánh Sao, theo mô hình đa cơ sở. Trường Tiểu học Pháp Vân tiếp tục hoạt động và đang trong lộ trình xây dựng trường chất lượng cao. Trường THCS Chu Văn An được giữ nguyên. Cùng với đó, phường thành lập Trường Tiểu học và THCS Tứ Hiệp trên cơ sở sáp nhập Tiểu học Tứ Hiệp và THCS Tứ Hiệp.

Từ năm học 2026-2027, phường Lĩnh Nam tổ chức hệ thống trường công lập còn 3 trường, gồm một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS. Trường Mầm non Lĩnh Nam được đổi tên từ Trường Mầm non Trần Phú. Trường Tiểu học Lĩnh Nam được thành lập trên cơ sở sắp xếp Tiểu học Trần Phú và Tiểu học Thúy Lĩnh. Trường THCS Lĩnh Nam được đổi tên từ Trường THCS Trần Phú.

Phường Phúc Lợi giảm số trường công lập từ 18 xuống còn 8 theo hướng sáp nhập các trường cùng cấp học, ở gần nhau. Khối mầm non được sắp xếp thành 3 trường gồm Mầm non Phúc Đồng, Mầm non Hoa Sữa và Mầm non Phúc Lợi. Cấp tiểu học còn 3 trường là Tiểu học Phúc Đồng, Tiểu học Phúc Lợi và Tiểu học Vũ Xuân Thiều. Cấp THCS còn 2 trường là THCS Phúc Lợi và THCS Sài Đồng.

Phường Bồ Đề tổ chức lại 28 trường công lập thành 14 trường, giảm 14 đầu mối, tương đương 50%. Khối mầm non từ 12 trường được hợp nhất thành 4 trường. Trường Mầm non Bồ Đề được hình thành từ Mầm non Hồng Tiến, Mầm non Bồ Đề và Mầm non Sơn Ca. Trường Mầm non Gia Thụy được hình thành từ Mầm non Gia Thụy, Mầm non Chim Én và Mầm non Hoa Mộc Lan. Trường Mầm non Ngọc Thụy được hình thành từ Mầm non Nguyệt Quế, Mầm non Ngọc Thụy và Mầm non Gia Quất. Trường Mầm non Bắc Biên được hình thành từ Mầm non Bắc Cầu, Mầm non Gia Thượng và Mầm non Bắc Biên.

Ở cấp tiểu học, 9 trường được sắp xếp còn 5 trường. Trường Tiểu học Gia Thụy và Trường Tiểu học Ngọc Thụy giữ nguyên. Trường Tiểu học Ái Mộ được hợp nhất từ Tiểu học Ái Mộ A và Tiểu học Ái Mộ B. Trường Tiểu học Ngọc Lâm được hợp nhất từ Tiểu học Bồ Đề và Tiểu học Ngọc Lâm. Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt được hợp nhất từ Tiểu học Gia Thượng và Tiểu học Lý Thường Kiệt.

Lãnh đạo phường Bồ Đề trao quyết định thành lập tổ chức đảng đối với các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở sau sắp xếp, tổ chức lại trên địa bàn phường. (Ảnh: Thành ủy Hà Nội)

Ở cấp THCS, 7 trường được sắp xếp còn 4 trường. Trường THCS Gia Thụy và Trường THCS Ái Mộ giữ nguyên. Trường THCS Ngọc Thụy được hợp nhất từ THCS Ngọc Thụy và THCS Lý Thường Kiệt. Trường THCS Ngọc Lâm được hợp nhất từ THCS Bồ Đề và THCS Ngọc Lâm. Ngoài ra, phường thành lập một trường liên cấp Tiểu học - THCS trên cơ sở hợp nhất Tiểu học Gia Quất và THCS Gia Quất.

Trong khi đó, phường Tây Tựu tổ chức lại hệ thống còn 8 trường công lập, gồm 3 trường chất lượng cao và 5 trường được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại.

Ở khối mầm non, Trường Mầm non Phú Minh được giữ nguyên và là trường chất lượng cao. Trường Mầm non Minh Khai được thành lập trên cơ sở sắp xếp Mầm non Minh Khai và Mầm non Phúc Lý. Trường Mầm non Tây Tựu được hình thành từ Mầm non Tây Tựu và Mầm non Bắc Từ Liêm.

Ở cấp tiểu học, Trường Tiểu học Bắc Từ Liêm được giữ nguyên và là trường chất lượng cao. Trường Tiểu học Minh Khai được thành lập trên cơ sở sắp xếp Tiểu học Minh Khai A. Trường Tiểu học Tây Tựu được hình thành từ Tiểu học Minh Khai B, Tiểu học Tây Tựu A và Tiểu học Tây Tựu B.

Ở cấp THCS, Trường THCS Bắc Từ Liêm được giữ nguyên và là trường chất lượng cao. Trường THCS Tây Tựu được thành lập trên cơ sở sắp xếp THCS Minh Khai và THCS Tây Tựu.

Hiện, các xã, phường trên địa bàn Hà Nội tiếp tục gấp rút thực hiện phương án sáp nhập, hoàn thiện tổ chức bộ máy, bàn giao nhân sự, hồ sơ. Mục tiêu là hoàn thiện mạng lưới trường lớp và bộ máy quản lý trước khi năm học 2026-2027 bắt đầu.

Như vậy, bức tranh trường học tại nhiều xã, phường Hà Nội từ năm học mới sẽ có sự thay đổi đáng kể về tên trường, đầu mối quản lý và mô hình tổ chức, trong khi các cơ sở trường học vẫn được tận dụng để hạn chế tối đa xáo trộn đối với học sinh.