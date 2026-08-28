Nhận ý kiến trái chiều, phim 'Hộ linh tráng sĩ' thay phiên bản mới

(VTC News) -

Theo số liệu của Box Office Vietnam, sau ngày công chiếu chính thức 28/8, đến nay phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh thu về hơn 7,5 tỷ đồng (bao gồm cả suất chiếu sớm). Tuy nhiên sau những suất chiếu đầu tiên, phim cũng nhận phải nhiều ý kiến trái chiều.

“Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” dựng lại phản phim mới.

Trước những tranh cãi từ khán giả, nhà sản xuất Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh thông báo bộ phim sẽ có phiên bản dựng mới, rút thời lượng từ 155 phút xuống còn 135 phút. Bản phim này bắt đầu được cập nhật tại các rạp từ chiều 30/8.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, quyết định được đưa ra sau khi đoàn phim tiếp nhận những góp ý của khán giả trong các suất chiếu đầu tiên.

“Với tinh thần cầu thị để hoàn thiện hơn, nhà sản xuất quyết định dựng lại một bản phim mới, rút gọn 20 phút so với bản công chiếu ban đầu, tập trung tối đa vào việc gia tăng nhịp điệu, cô đọng các phân cảnh và đẩy cao kịch tính”, đại diện nhà sản xuất cho biết.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình trực tiếp tham gia quá trình dựng lại phim cùng đạo diễn, nhà dựng phim Hàm Trần. Bản rút gọn sẽ lần lượt thay thế phiên bản đang chiếu tại các hệ thống rạp, trước tiên ở TP.HCM và Hà Nội từ chiều 30/8, sau đó mở rộng tới các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Phim nhận phải nhiều tranh cãi của khán giả về phần dàn dựng lẫn kịch bản.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện. Lấy bối cảnh triều Đinh đầy biến động sau khi Đinh Tiên Hoàng đột ngột băng hà, phim xoay quanh nhóm 7 vị hộ linh tráng sĩ nhận di nguyện tối mật, hộ tống 99 chiếc quan tài của vua đi theo 7 hướng khác nhau nhằm bảo vệ long mạch đất nước trước các thế lực thù địch.

Ngay sau những suất chiếu sớm, phim nhận được phản hồi tích cực về hình ảnh và các phân đoạn hành động. Đoạn cuối phim cũng nhận phản hồi tích cực về cảm xúc khi câu chuyện càng về sau càng nhấn mạnh chất bi tráng và sự hy sinh của các nhân vật.

Tuy nhiên trái ngược về mặt hình ảnh, phần nội dung lại khiến nhiều người xem hụt hẫng. Kịch bản bị đánh giá là ôm đồm nhưng dàn trải, nhiều tình tiết bỏ ngỏ sau thời lượng gần 3 tiếng. Lời thoại của diễn viên bị chê thiếu cảm xúc và gượng gạo.

Ngoài ra, khâu dựng đôi lúc chưa thật sự liền mạch khi phim phải cùng lúc xử lý nhiều tuyến nhân vật, không gian và lớp thông tin, khiến một vài đoạn chuyển cảnh hơi gấp hoặc khó theo dõi.

Với mức đầu tư được công bố hơn 100 tỷ đồng, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh được xem là một trong những dự án điện ảnh Việt có quy mô lớn ra rạp dịp 2/9 năm nay.