Nhan sắc Thủy Tiên phim 'Vị đắng tình yêu' qua ảnh hiếm hơn 30 năm trước

Học vấn đáng nể của 2 MC dẫn chính chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2026'
Bộ đôi MC Khánh Vy và Ngọc Huy sẽ đảm nhận vai trò dẫn chính tại trường quay trong trận chung kết "Đường lên đỉnh Olympia 2026".
Sắc vóc 3 mỹ nhân đình đám đối đầu nhau trên phim 'Chị chị em em 3'
Phim điện ảnh "Chị chị em em 3" gây sốt phòng vé khi quy tụ 3 mỹ nhân đình đám showbiz Việt gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu và Kỳ Duyên.
Nam MC lần đầu dẫn điểm cầu 'Đường lên đỉnh Olympia' từng 3 lần là thủ khoa
Ba lần đạt danh hiệu thủ khoa và giành ngôi quán quân một cuộc thi âm nhạc năm 16 tuổi, MC Châu Khang sẽ đảm nhận vai trò dẫn điểm cầu chung kết Olympia 2026.
MC 'mát tay' của 'Đường lên đỉnh Olympia': 3 lần điểm cầu anh dẫn có quán quân
Trong 3 mùa "Đường lên đỉnh Olympia", thí sinh tại điểm cầu mà MC Sơn Lâm phụ trách giành ngôi quán quân, vì thế anh được khán giả gọi vui là MC “mát tay”.
Cặp anh em quen mặt phim giờ vàng: Người là thủ khoa, người từng học ngành IT
Thanh Sơn từng là thủ khoa đầu vào Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, còn em trai Nam Việt từng học Công nghệ thông tin trước khi chuyển hướng sang diễn xuất.
Mỹ nam 'đắt show' nhất màn ảnh Việt: Từng làm soát vé, giờ một năm đóng 6 phim
Trở thành "diễn viên nghìn tỷ" của điện ảnh Việt nhờ cơn sốt "Mưa đỏ" và "Trại buôn người", nam diễn viên này đang là cái tên phủ sóng màn ảnh rộng.
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