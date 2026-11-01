Nhan sắc Thủy Tiên phim 'Vị đắng tình yêu' qua ảnh hiếm hơn 30 năm trước

Nhà báo Lê Quang Thanh Tâm cho biết những bức ảnh được lưu giữ trong kho tư liệu của báo Màn Ảnh Sân Khấu, từng được sử dụng làm ảnh bìa và minh họa cho các bài viết về nghệ sĩ. Không chỉ ghi lại dung mạo của một diễn viên nổi tiếng, bộ ảnh còn lưu giữ phong cách nhiếp ảnh chân dung nghệ sĩ đặc trưng của một thời.