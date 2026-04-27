Dự báo thời tiết ngày 27/4: Miền Bắc mưa dông, miền Nam nắng nóng

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 27/4/2026

Trong ngày 27/4, thời tiết trên cả nước có sự phân hoá, trong khi miền Bắc mưa to cục bộ, nguy cơ xuất hiện dông lốc thì miền Nam nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36°C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 27/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác với lượng mưa dao động 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Ngày 27/4, miền Bắc mưa lớn cục bộ. (Ảnh minh hoạ: Long Đình)

Các khu vực khác ở miền Trung trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, vùng núi phía Tây khu vực Trung Trung Bộ mưa rào và dông rải rác lúc chiều tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tại Nam Bộ, ngày 27-28/4, khu vực nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C, độ ẩm thấp nhất trong không khí phổ biến từ 50-55%.

Nắng nóng ở khu vực Nam Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 29-30/4.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 27/4/2026

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, ngày mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 36°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.