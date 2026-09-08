Nhận định, dự đoán tỷ số Dortmund vs Villarreal: Chủ nhà chiếm ưu thế

(VTC News) -

Theo lịch thi đấu UEFA Champions League, trận đấu giữa Dortmund vs Villarreal diễn ra lúc 2h ngày 9/9 trên sân Signal Iduna Park (Dortmund, Đức). Dortmund thắng 3 trận chính thức gần nhất, trong khi Villarreal chưa thắng tại La Liga mùa này. Siêu máy tính Opta đánh giá đội chủ nhà có khả năng giành chiến thắng là 52,4%.

Thông tin chung trận Dortmund vs Villarreal Thời gian: 2h ngày 9/9, giờ Việt Nam. Địa điểm: Sân Signal Iduna Park (Dortmund, Đức). Giải đấu: Vòng phân hạng UEFA Champions League 2026/27. Kênh trực tiếp: TV360.

Nhận định bóng đá Dortmund vs Villarreal

Dortmund và Villarreal mới gặp nhau một lần tại Champions League. Đại diện Đức thắng 4-0 cũng trên sân Signal Iduna Park vào tháng 11/2025. Villarreal sau đó kết thúc mùa trước bằng 6 thất bại liên tiếp tại vòng phân hạng Champions League.

Khoảng cách phong độ tiếp tục thể hiện ở đầu mùa này. Dortmund thắng cả 2 vòng Bundesliga, còn Villarreal hòa 2 và thua 2 sau 4 trận La Liga. Opta đưa khả năng thắng của Dortmund ở mức 52,4%. Mô hình Sports Mole còn nghiêng hơn về đội chủ nhà với 55,16%, so với 22,15% hòa và 22,69% cho Villarreal.

Phong độ của Guirassy có ảnh hưởng lớn đối với Dortmund. (Ảnh: Reuters)

Phong độ Dortmund

Dortmund thua Bayern Munich 1-2 ở Siêu cúp Đức nhưng sau đó thắng 3 trận liên tiếp. Đội bóng của Niko Kovac vượt qua Hamburg 2-0 tại Bundesliga, thắng HEBC Hamburg 5-0 ở Cúp Quốc gia rồi đánh bại Hoffenheim 3-2. Họ ghi tổng cộng 10 bàn trong chuỗi này.

Trong 10 trận gần nhất tính ở giải quốc nội và Champions League, Dortmund thắng 7, thua 3, ghi trung bình 2 bàn và nhận 1 bàn mỗi trận. Họ thực hiện trung bình 13,3 cú sút, trong đó 5 lần trúng đích.

Serhou Guirassy ghi 7 bàn trong 10 trận đấu gần nhất. Tiền đạo này cũng lập cú đúp khi Dortmund thắng Villarreal 4-0 ở Champions League mùa trước.

Phong độ Villarreal

Villarreal chưa thắng sau 4 vòng La Liga đầu mùa. Đội bóng của HLV Inigo Perez hòa Racing Santander 2-2, Atletico Madrid 2-2 rồi lần lượt thua Alaves 0-1 và Deportivo La Coruna 2-3.

Trong 10 trận gần nhất tại giải quốc nội và Champions League, Villarreal thắng 3, hòa 3 và thua 4. Họ ghi trung bình 2,1 bàn nhưng cũng nhận 1,7 bàn mỗi trận. Đội bóng Tây Ban Nha có trung bình 12,9 cú sút, 5,2 lần đưa bóng trúng đích và kiểm soát bóng 54,7%.

Villarreal ghi bàn ở 8/10 trận đấu gần nhất. Georges Mikautadze có 5 bàn, Nicolas Pepe ghi 4 bàn và thực hiện 4 kiến tạo. Tuy nhiên, Villarreal chỉ thắng 1 trong 10 trận sân khách gần nhất thuộc giải quốc nội và Champions League.

Villarreal (áo vàng) khởi đầu mùa giải không tốt. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Dortmund và Villarreal

Theo cập nhật của UEFA, Dortmund không có Ramy Bensebaini và Nico Schlotterbeck do án treo giò. Filippo Mane vắng mặt vì chấn thương đùi.

Villarreal chưa ghi nhận trường hợp chắc chắn vắng mặt trong cập nhật của UEFA. Juan Foyth bị đau gân Achilles và được xếp vào diện bỏ ngỏ khả năng thi đấu.

Đội hình dự kiến Dortmund đấu Villarreal

Dortmund: Kobel, Gadou, Anton, Svensson, Ryerson, Veerman, Bellingham, Beier, Karetsas, Nwaneri, Guirassy.

Villarreal: Gulacsi, Mourino, Logan Costa, Renato Veiga, Carlos Romero, Pepe, Santi Comesana, Gueye, Buchanan, Gerard Moreno, Mikautadze.

Dự đoán Dortmund vs Villarreal

Dự đoán Dortmund - Villarreal: Đội nào thắng?

Thuật toán mô phỏng của Opta ghi nhận Dortmund thắng 52,4% trong 10.000 kịch bản trước trận. Mô hình của Sports Mole đưa ra dự đoán tỷ lệ thắng của Dortmund và Villarreal là 55,16% - 22,69%, trong khi xác suất hòa 22,15%.

Sports Mole tính khả năng trận đấu vượt 2,5 bàn là 55,88%, còn xác suất hai đội cùng ghi bàn đạt 53,64%. Kịch bản Dortmund thắng, trên 2,5 bàn và hai đội đều ghi bàn được đánh giá cao.

Về phạt góc, xác suất có trên 8 quả đạt 55,66%, nhưng khả năng dưới 10,5 quả lên tới 66,4%. Thống kê thẻ phạt đáng lưu ý là 3 trong 4 trận gần nhất của Villarreal xuất hiện ít nhất 5 thẻ.

Với lợi thế sân nhà, phong độ hiện tại và vấn đề phòng ngự của Villarreal, chiến thắng của Dortmund cũng là kịch bản phù hợp với phần lớn dữ liệu trước trận.

Dự đoán tỷ số: Dortmund 3-1 Villarreal.