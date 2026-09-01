Nhà xác không còn chỗ trống, gần 4.000 người vẫn mất tích sau lũ quét ở Nepal

(VTC News) -

Tính đến khoảng 21h ngày 31/8, hãng tin AFP dẫn số liệu từ Cơ quan quản lý thảm họa Nepal đưa tin có ít nhất 939 người thiệt mạng và 3.925 người mất tích trong lũ quét ở nước này. Hiện tại, các nhà xác gần như không còn chỗ trống và không loại trừ khả năng số người chết sẽ tiếp tục tăng.

Trong số những địa phương ở Nepal, huyện Nuwakot ghi nhận có 1.158 người mất tích và huyện Rasuwa có 865 người chưa rõ tung tích. Danh sách người mất tích còn có 45 binh sĩ thuộc quân đội Nepal, 38 cảnh sát, 18 nhân viên hải quan.

Máy xúc dọn sạch con đường lầy lội sau trận lũ quét và sạt lở đất ở Nepal. (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, có khoảng 85 công dân Mỹ, 61 công dân Ukraine, 51 công dân Malaysia, 42 công dân Australia, 33 công dân Anh, 9 công dân Hàn Quốc, 9 công dân Singapore... cũng nằm trong số những người mất tích.

Giới chức Nepal cho biết họ đang bị quá sức trước nhiệm vụ nhận dạng nạn nhân khi có nhiều người bị biến dạng đến mức không thể nhận diện và được tìm thấy cách xa nhà hàng chục, thậm chí hàng trăm km. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiến hành đào bới trong bùn đất và đống đổ nát.

Thủ tướng Nepal Balendra Shah gọi đây là thảm họa “không thể tưởng tượng nổi và đau lòng”.

“Trận lũ trên sông Bhote Koshi ở Rasuwa không phải là một trận lũ thông thường. Đây là một trong những thảm họa lớn của khu vực được kích hoạt bởi một trận lở tuyết và băng ở vùng Himalaya”, ông Shah cho hay.

Đội cứu hộ và chuyên gia nước ngoài cũng đang chạy đua để tìm kiếm hàng chục công nhân được cho là vẫn còn mắc kẹt bên trong đường hầm thủy điện ở Nepal, sau khi lớp bùn dày đặc vùi lấp các công trình này trong trận lũ quét tàn phá hồi tuần trước.

Theo cơ quan quản lý thiên tai của nước này, ít nhất 933 công nhân đang mất tích tại nhiều dự án thủy điện khác nhau dọc theo sông Trishuli, con sông uốn khúc qua nhiều huyện ở khu vực miền núi hẻo lánh.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các công nhân mất tích trong đường hầm. (Video: Reuters)

Hiện chưa rõ có bao nhiêu công nhân đang ở bên trong những đường hầm sâu và được gia cố kiên cố khi nước tràn vào. Cũng chưa rõ có bao nhiêu người trong số họ còn sống, khi công tác tìm kiếm và cứu hộ gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu, bùn lầy và sự hư hại của các cơ sở hạ tầng quan trọng như đường sá và cầu cống.

Trong khi đó, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin có 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích ở phía Tây Tạng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Bắc Kinh đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm những người mất tích sau thảm họa.

Bắc Kinh cũng huy động hơn 2.100 nhân viên cứu hộ và phân bổ ít nhất 220 triệu nhân dân tệ (tương đương 852 tỷ đồng) cho công tác cứu trợ. Đồng thời, Trung Quốc thả thiết bị và hàng cứu trợ từ trên không cho các lực lượng tuyến đầu, trong khi lực lượng chức năng sử dụng thiết bị dò tìm sự sống để tìm kiếm những người mất tích.

Cùng thời điểm, Liên hợp quốc ước tính có khoảng 65.000 người, trong đó có 22.000 trẻ em bị ảnh hưởng bởi lũ quét ở huyện Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Gorkha và Tanahun (Nepal).

“Khoảng 65.000 người đang cần hỗ trợ khẩn cấp về nước sạch, vệ sinh và điều kiện vệ sinh cá nhân. Hơn 22.000 trẻ em cần các dịch vụ bảo vệ, trong khi ước tính có khoảng 2.600 trẻ em dưới 5 tuổi sẽ cần được điều trị tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính thể gầy còm nghiêm trọng. Khoảng 10.500 phụ nữ mang thai và đang cho con bú cần được hỗ trợ về dinh dưỡng, trong khi các tổ chức cứu trợ đang nỗ lực tiếp cận những cộng đồng bị ảnh hưởng”, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric thông tin.

Nhiều người đang chờ tin tức từ người thân mất tích trong trận lũ quét. (Ảnh: Reuters)

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đang xác định nhu cầu về đồ dùng học tập và phòng học tạm thời để tiếp tục năm học, do có ít nhất 19 trường học bị phá hủy và hư hại tại Nepal, trong đó có 8 trường bị phá hủy hoàn toàn. Thêm 5 trường học khác đang được sử dụng làm nơi trú ẩn khiến 3.000 trẻ em thường xuyên đến trường không thể tham gia lớp học bình thường.

Hiện tại, nguyên nhân chính xác của vụ sụp đổ băng chưa được làm rõ, nhưng biến đổi khí hậu đang khiến các sông băng trên toàn thế giới tan chảy, làm tăng nguy cơ xảy ra những thảm họa tương tự. Nhiều nhà khoa học nhận định dãy núi Himalaya đang tan chảy nhanh hơn khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên.

Trong khi Nepal - một quốc gia chủ yếu là vùng nông thôn với 30 triệu dân, đóng góp rất ít vào lượng khí thải gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu do những quốc gia giàu có và công nghiệp hóa tạo ra, nhưng lại đang phải gánh chịu hậu quả.

Sau thảm họa, người đứng đầu cơ quan về khí hậu của Liên hợp quốc Simon Stiell cho rằng đó là “lời nhắc nhở đau lòng về sự mong manh của các môi trường núi cao này”. Hiện tại, nền kinh tế Nepal đang chịu áp lực lớn khi nguồn lực hạn chế để ứng phó với thảm họa quy mô như thế này.