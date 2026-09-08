Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

(VTC News) -

Sáng 8/9, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho GS.TS Nguyễn Thị Doan.

Tại buổi lễ, bà Bùi Thị Minh Hoài cũng trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các ông: Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam; Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Trịnh Châu Giang, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Thị Doan sinh năm 1951, quê quán tỉnh Ninh Bình. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X, XI; Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.

Có nhiều năm công tác trong ngành Giáo dục, bà Nguyễn Thị Doan từng là Hiệu trưởng Trường Đại học Thương Mại.

Tháng 8/1999, bà là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Sau đó, bà đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối I cơ quan Trung ương; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Từ tháng 7/2007 đến tháng 4/2016, bà Nguyễn Thị Doan giữ chức Phó Chủ tịch nước.