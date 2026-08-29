Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu Đảng tại TP.HCM

Chiều 29/8, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 65 năm, 60 năm tuổi Đảng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự và trao tặng Huy hiệu Đảng đến các đảng viên cao niên thuộc Đảng bộ TPHCM.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến Trung tướng Nguyễn Văn Thái. (Ảnh: Hoàng Hùng)

Cùng dự có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến Trung tướng Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1930, đảng viên Chi bộ khu phố 6, phường Bến Thành). Đồng thời trao Huy hiệu 65, 60 năm tuổi Đảng đến 13 đảng viên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 65, 60 năm tuổi Đảng đến các đảng viên. (Ảnh: Hoàng Hùng)

Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng gửi lời chúc sức khoẻ đến các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ TP.HCM được trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9.

“Dù ở nhiệm vụ, cương vị công tác nào, các đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh người đảng viên trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; vững vàng kiên định lập trường, tư tưởng, phục tùng sự phân công của tổ chức; tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng được trao là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng đối với quá trình cống hiến, đóng góp của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân, gia đình, mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ, Chi bộ nơi các đồng chí sinh hoạt và Đảng bộ TP.HCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cùng các đại biểu dự lễ trao Huy hiệu Đảng. (Ảnh: Hoàng Hùng)

Đợt 2/9, Đảng bộ TP.HCM có 24.107 đảng viên được tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35 và 30 năm. Trong đó có 28 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TP.HCM, các ngành, các cấp cần tiếp tục quan tâm, chú trọng bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ đảng viên trẻ thấm nhuần và noi theo tấm gương của các thế hệ đảng viên đi trước.

Đây phải là việc làm thường xuyên, gắn chặt với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với yêu cầu nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, để tinh thần cống hiến của các thế hệ đi trước được tiếp nối liên tục.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi các đảng viên cao niên. (Ảnh: Hoàng Hùng)

Cùng với đó, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, lịch sử Đảng bộ TP.HCM cùng truyền thống đấu tranh anh hùng của nhân dân TP.HCM cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ; phát huy vai trò của các đồng chí đảng viên lão thành, các đồng chí đảng viên qua các thời kỳ, nhân chứng lịch sử làm sống động trong nhận thức, tình cảm của mỗi đảng viên.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP.HCM tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đảng viên cao tuổi, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu ý kiến của các đảng viên lão thành; tổ chức sinh hoạt Đảng phù hợp với điều kiện sức khỏe của đảng viên lớn tuổi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi các đảng viên cao niên. (Ảnh: Hoàng Hùng)

Thay mặt các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, đảng viên Trần Thị Xuân Lượng xúc động chia sẻ, đây là động lực để bản thân mỗi đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, truyền thống vẻ vang của Đảng.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà Nguyễn Thị Năm (đảng viên Chi bộ khu phố 8, phường Sài Gòn) tại nhà riêng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Nguyễn Thị Năm. (Ảnh: Hoàng Hùng)

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP sau khi nhận Huy hiệu Đảng, Trung tướng Nguyễn Văn Thái chia sẻ, vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, niềm vui này không chỉ riêng cá nhân mà còn là niềm vui, tự hào chung của gia đình, bạn bè, đồng đội và chi bộ.

Trung tướng Nguyễn Văn Thái cam kết sẽ nỗ lực, phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm và tình cảm cách mạng; tiếp tục là chỗ dựa tinh thần của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giáo dục truyền thống cho con cháu và thế hệ trẻ.