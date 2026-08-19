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Xuất bản ngày 19/08/2026 03:02 PM
Xuất bản ngày 19/08/2026 03:02 PM

Nguy cơ gây bỏng, ấm đun nước ZWILLING bị thu hồi ở Việt Nam

Ấm đun nước Enfinigy 1,5 lít và Enfinigy Pro 1,5 lít của Công ty TNHH ZWILLING J. A. Henckels phải thu hồi do nguy cơ tay cầm bị lỏng hoặc gãy, có thể gây bỏng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, đã tiếp nhận báo cáo của Công ty TNHH ZWILLING J. A. Henckels về thu hồi ấm đun nước Enfinigy (1.5l) và Enfinigy Pro (1.5l) tại thị trường Việt Nam. Trên cơ sở các thông tin, tài liệu do công ty cung cấp, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cập nhật thông tin cụ thể.

Chương trình thu hồi được thực hiện do một số sản phẩm có nguy cơ tay cầm bị lỏng hoặc gãy, rơi khỏi thân ấm, khiến nước nóng có thể tràn ra ngoài, gây bỏng. Doanh nghiệp đã ghi nhận một trường hợp bị bỏng độ 2.

Công ty TNHH ZWILLING J. A. Henckels thu hồi các mẫu ấm đun nước Enfinigy (1.5l) và Enfinigy Pro (1.5l) tại thị trường Việt Nam. (Ảnh: vcc.gov.vn)

Công ty TNHH ZWILLING J. A. Henckels thu hồi các mẫu ấm đun nước Enfinigy (1.5l) và Enfinigy Pro (1.5l) tại thị trường Việt Nam. (Ảnh: vcc.gov.vn)

Người tiêu dùng có sản phẩm thuộc diện thu hồi cần đăng ký yêu cầu hoàn tiền tại trang thông tin của ZWILLING về chương trình thu hồi. Sau khi xác minh, doanh nghiệp sẽ hoàn tiền chậm nhất trong vòng 21 ngày và hướng dẫn vô hiệu hóa, tiêu hủy sản phẩm.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đề nghị người tiêu dùng chủ động kiểm tra sản phẩm, không tiếp tục sử dụng nếu thuộc diện thu hồi và chia sẻ thông tin cảnh báo đến những người đang sử dụng sản phẩm này.

Nguyên Long(VOV1)

Link: https://vov.vn/thi-truong/khuyen-cao-nguoi-tieu-dung-ve-viec-thu-hoi-am-dun-nuoc-zwilling-post1325362.vov

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