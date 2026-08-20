Người từng giàu nhất châu Á bị tuyên án tù chung thân, tịch thu gia sản

(VTC News) -

Ngày 20/8, ông Hứa Gia Ấn, nhà sáng lập và cựu lãnh đạo Tập đoàn China Evergrande, bị tuyên án tù chung thân. Ông đồng thời bị tịch thu tài sản cá nhân và tước quyền chính trị suốt đời. Tòa án cũng ra lệnh tiếp tục thu hồi các khoản lợi bất chính và ông phải hoàn trả bất kỳ khoản thiếu hụt nào.

“Các hành vi phạm tội của Evergrande Group, Hengda Real Estate và Hứa Gia Ấn liên quan đến số tiền đặc biệt lớn gây thiệt hại kinh tế và tác động xã hội nghiêm trọng, vì vậy phải bị xử phạt nghiêm khắc theo pháp luật”, Tân Hoa Xã dẫn phán quyết của toà tòa án.

Theo truyền thông nhà nước CCTV, 56 cá nhân khác có liên quan đến Evergrande đã bị tuyên án trong ngày 20/8. Tập đoàn Evergrande bị phạt 8,82 tỷ nhân dân tệ (tương đương 34.242 tỷ đồng), trong khi Hengda Real Estate (công ty con về bất động sản hoạt động tại đại lục) phải nộp phạt thêm 7 tỷ nhân dân tệ (tương đương 27.176 tỷ đồng).

Ông Hứa Gia Ấn, nhà sáng lập và cựu lãnh đạo Tập đoàn China Evergrande. (Ảnh: Reuters)

Hồi tháng 4, ông Hứa nhận tội đối với 8 cáo buộc, trong đó có sử dụng sai mục đích nguồn vốn, gian lận huy động vốn, nhận tiền gửi trái phép từ người dân, cấp khoản vay trái phép, phát hành chứng khoán gian dối và hối lộ.

Bên cạnh tội danh sử dụng trái phép nguồn vốn và biển thủ tài sản đối với cá nhân ông Hứa, Hengda Real Estate - đơn vị phụ trách mảng bất động sản tại đại lục của Evergrande - bị kết tội phát hành chứng khoán gian lận.

Theo tòa án, ông Hứa là người trực tiếp kiểm soát và chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Tập đoàn Evergrande. Ông đồng thời quản lý, kiểm soát Hengda Real Estate cùng một số công ty khác với hoạt động đầu tư trải rộng từ quản lý tài sản, bất động sản đến tài chính.

Evergrande từng là một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc nhưng đã không thể thanh toán phần lớn khoản nợ lên tới khoảng 300 tỷ USD. Sự sụp đổ của tập đoàn này trở thành biểu tượng cho cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài, đồng thời gây sức ép lớn lên kinh tế Trung Quốc.