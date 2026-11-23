(VTC News) -

Buổi sáng ở Buôn Ma Thuột bắt đầu bằng nhịp phố xá hối hả, những dòng xe nối nhau qua các ngã đường, người vội đến công sở, học sinh đến trường, còn những tài xế công nghệ tranh thủ từng cuốc xe để kịp một ngày mưu sinh. Giữa dòng người ấy, một tài xế Grab tìm đến Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Lắk, không phải để đón khách hay chờ cuốc xe tiếp theo, mà để tham gia chương trình trải nghiệm thực tế ảo (VR) “Trở về thời khắc thiêng liêng”. Tài xế grab tên Võ Thành Toàn (SN 1974, trú đường Y Jút, phường Buôn Ma Thuột).

Ông Toàn chia sẻ đã theo dõi trên mạng xã hội và biết chương trình sẽ được tổ chức từ mấy ngày trước. Hôm qua (22/11), ông đã tới mong muốn tới trải nghiệm, xem tái hiện cảnh Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Tuy nhiên do lượng người trải nghiệm quá đông nên đành về trước để hôm nay tới tham dự từ sớm.

Ông Võ Thành Toàn cho biết đã tạm gác việc chạy xe ôm để tới tham gia chương trình với mong muốn chứng kiến thời khắc thiêng liêng của dân tộc.

“Từ thời đi học, tôi đã thuộc lòng bản Tuyên ngôn độc lập. Nhưng tôi là thế hệ sau, không biết khung cảnh ​thời khắc đó trang trọng, thế nào nên rất mong được xem tái hiện lại thời khắc thiêng liêng này”, ông Toàn nói.

Sau khi nghe Bác Hồ độc Bản tuyên ngôn độc lập bằng công nghệ thực tế ảo (VR), ông Nguyễn Hữu Tuấn (tỉnh Đắk Lắk) cho biết chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” rất bổ ích. Vì đây là thời khắc lịch sử của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố Việt Nam dân chủ cộng hoà với thế giới.

Chương trình cũng góp phần truyền đạt cho thế hệ trẻ thấy khí thế cách mạng hào hùng, tinh thần đoàn kết và thời khắc thành lập nước như thế nào.

Ông Y Wang Bing hồi hộp chờ tới thời điểm được đeo chiếc kính công nghệ thực tế ảo, vinh dự được hoà mình vào thời khắc Bác Hồ đọc Bản tuyên ngôn độc lập.

Cũng có mặt tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk từ sớm, ông Y Wang Bing (SN 1977, xã Liên Sơn, Lắk) không giấu được sự háo hức khi chờ đến lượt đeo kính thực tế ảo, được trở về với không gian lịch sử của ngày 2/9/1945. Ông cho biết, trước khi bước vào hành trình ấy, cảm giác hồi hộp, bồn chồn cứ đan xen, bởi đây là lần đầu tiên được tiếp cận lịch sử bằng một cách đặc biệt như vậy. Khi chiếc kính được tháo xuống, những hình ảnh vừa hiện ra trước mắt vẫn để lại trong ông nhiều cảm xúc, như thể bản thân đã thực sự được trở về không gian xưa, hòa mình vào thời khắc thiêng liêng của dân tộc, cảm nhận niềm vinh dự mà trước đây chỉ có thể hình dung qua những trang sách.

Chị H Chem Siu, giáo viên Trường Mầm non Buôn Ma Thuột cho biết đã đăng ký tham dự chương trình từ trước, hôm nay mới có thể tới trải nghiệm chương trình, được hoà mình vào sự kiện lịch sử của dân tộc.

“Tôi như đang hoà mình vào dòng người giữa Quảng trường Ba Đình, cùng được hô hào, cùng được chung vui với người dân cả nước. Tôi sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này”, chị Siu bày tỏ.

Các giáo viên mầm non háo hức tới “xuyên không” trở về khoảnh khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945.

Nhiều em học sinh Trường THCS Phan Chu Trinh tới “xuyên không” trở về thời khắc lịch sử dân tộc.