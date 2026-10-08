Người đàn ông 'thổi' cồn gấp gần 3 lần kịch khung, không có giấy phép lái xe

(VTC News) -

Khoảng 20h58 ngày 7/10/2026, tại Km29+600 đường tỉnh 293, thuộc xã Nghĩa Phương, TP Bắc Ninh, Tổ CSGT Lục Nam kiểm tra anh Đặng B.Đ. (SN 1981, trú tại xã Nghĩa Phương) khi đang điều khiển xe mô tô tham gia giao thông.

Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy anh Đ. vi phạm ở mức 1,191 mg/l khí thở, gần gấp 3 lần mức vi phạm cao nhất 0,4 mg/l khí thở. Tại thời điểm kiểm tra, người này cũng không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của người vi phạm vượt gần 3 lần mức cao nhất. (Ảnh cắt từ clip).

Tổ CSGT Lục Nam đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Theo quy định hiện hành, người điều khiển xe mô tô có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/l khí thở bị phạt tiền từ 8-10 triệu đồng. Với trường hợp này, mức phạt đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn là 9 triệu đồng.

Các vi phạm liên quan đến giấy tờ phương tiện và điều kiện điều khiển xe sẽ được xác minh, xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.