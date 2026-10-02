Người dân Lạng Sơn sắp được trải nghiệm robot AI, làm chủ kỹ năng số

(VTC News) -

Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 10/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn, kết hợp tổng kết, trao giải Cuộc thi “Công dân số Xứ Lạng” năm 2026. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa phong trào “Bình dân học vụ số”, đưa công nghệ từ lý thuyết thành kỹ năng quen thuộc trong đời sống thường nhật của bà con xứ Lạng.

“Cầm tay chỉ việc”, trực tiếp chạm vào công nghệ

Thay vì những bài tham luận hay tờ rơi tuyên truyền đơn thuần, ngày hội được thiết kế theo hướng tăng cường thực hành và tương tác thực tế. Điểm nhấn là không gian trải nghiệm số đa dạng đặt tại khu vực sảnh ngoài hội trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương “Cổng học tập số năm 2026” trên địa bàn Lạng Sơn, ngày 1/10/2026.

Tại đây, người dân sẽ được lực lượng Công an tỉnh hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2, tích hợp giấy tờ tùy thân và hướng dẫn cách tự bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện các bẫy lừa đảo trực tuyến đang diễn biến phức tạp.

Ở mảng tiện ích số, các nhà mạng viễn thông Viettel, VNPT và MobiFone sẽ giới thiệu giải pháp chữ ký số cá nhân cùng các nền tảng số hóa dành riêng cho hộ kinh doanh, hợp tác xã. Người dân cũng có thể tự tay thực hành quy trình tra cứu thủ tục, nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến tại “Trạm dịch vụ công số”.

Đặc biệt, sự xuất hiện của các robot AI từ MISA hứa hẹn tạo nên trải nghiệm trực quan sinh động, giúp đại biểu và người dân tiếp cận gần hơn với làn sóng công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Lan tỏa những câu chuyện số từ đời thực

Bên cạnh các gian trải nghiệm, ngày hội còn là diễn đàn mở chia sẻ những câu chuyện thực tiễn: từ nỗ lực số hóa của cơ quan công quyền, học sinh ứng dụng công nghệ trong học tập, đến bài toán quản trị sản xuất của doanh nghiệp địa phương.

Điểm nhấn là phần chia sẻ kinh nghiệm tự học trên nền tảng số của cá nhân tiêu biểu đạt giải tại cuộc thi “Công dân số Xứ Lạng”.

Phụ nữ xã Đình Lập trao đổi về các ứng dụng số. (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Sự kiện cũng sẽ vinh danh các tập thể, cá nhân xuất sắc trong Cuộc thi “Công dân số Xứ Lạng” năm 2026 (triển khai theo Kế hoạch 226/KH-UBND của UBND tỉnh).

Với sự chung tay của các cơ quan quản trị, doanh nghiệp công nghệ, đoàn viên thanh niên và nòng cốt là Tổ Công nghệ số cộng đồng, ngày hội kỳ vọng tạo xung lực mới, đưa tinh thần “học tập số-kỹ năng số- công dân số” bén rễ sâu rộng, hình thành nên một xã hội số toàn diện tại Lạng Sơn.