Nam A Bank tiên phong triển khai Trạm Công dân số phục vụ cộng đồng

Ngày 24/4, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) phối hợp cùng Bộ Công an, Công an TP.HCM, UBND các phường tại TP.HCM và đối tác GoTrust khánh thành Trạm Công dân số tại điểm giao dịch số Onebank Celadon và Khu đô thị CityLand Park Hills.

Đây là mô hình tiên phong kết hợp giữa dịch vụ công trực tuyến, tài chính hiện đại và tiện ích số nhằm xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện cho người dân.

Trạm Công dân số là hoạt động cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia, hướng đến chính quyền số, xã hội số và công dân số. Tại đây, người dân có thể tiếp cận các dịch vụ thiết yếu một cách nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trạm Công dân số tại Onebank Celadon.

Theo đó, từ nay khách hàng tới Trạm Công dân số tọa lạc tại Onebank Celadon (số 36 đường Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM) và tại quảng trường nhạc nước Hòa Bình, Khu đô thị CityLand Park Hills, Phường Gò Vấp sẽ không chỉ thực hiện các giao dịch ngân hàng do Nam A Bank cung cấp chỉ trong “một chạm” mà có thể thực hiện nhanh chóng các thủ tục hành chính trực tuyến theo chuẩn của Bộ Công an và tích hợp các giải pháp chăm sóc sức khỏe, y tế - những nhu cầu thiết yếu trong đời sống hàng ngày ngay tại một địa điểm được tích hợp hiện đại và dễ tiếp cận.

Lễ khánh thành Trạm Công dân số tại Khu đô thị CityLand Park Hills vào chiều 24/4.

Cụ thể, người dân có thể thực hiện trọn vẹn 6 nhóm tính năng cốt lõi, bao gồm: Hành chính công, An ninh an toàn, Y tế số, Tiện ích dân sinh, Tra cứu và đóng phạt nguội, Tài chính – ngân hàng. Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại, các dịch vụ này có thể được xử lý ngay tại Trạm một cách nhanh chóng, an toàn, bảo mật.

Khách hàng trải nghiệm Trạm công dân số tại Khu đô thị CityLand Park Hills.

Trạm Công dân số đặt tại các điểm kinh doanh của Nam A Bank được thiết kế đảm bảo sự hài hòa giữa nhận diện thương hiệu hiện đại của ngân hàng và các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của ngành Công an. Điểm chạm này hướng tới ba tiêu chí cốt lõi: thân thiện – an toàn – hiện đại.

Đại diện Nam A Bank chia sẻ: “Việc triển khai Trạm Công dân số đã trở thành một hạ tầng kết nối, góp phần đưa các dịch vụ thiết yếu đến gần hơn với người dân. Khi phối hợp cùng các cơ quan chức năng, chúng tôi hướng tới việc tạo ra những điểm tiếp cận thuận tiện, minh bạch và đáng tin cậy, nơi người dân có thể đồng thời sử dụng dịch vụ công và dịch vụ tài chính tại cùng một điểm.

Đây không phải là giải pháp ngắn hạn mà là định hướng lâu dài nhằm góp phần hình thành một hệ sinh thái số bền vững, trong đó người dân là trung tâm và công nghệ đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển.”

Khách hàng trải nghiệm các dịch vụ Trạm Công dân số.

Trạm Công dân số tại các điểm kể trên là hoạt động thí điểm được nghiên cứu, xây dựng trong suốt nhiều tháng qua, dưới sự phối hợp chặt chẽ đến từ cơ quan chức năng, Nam A Bank và đối tác giải pháp hạ tầng GoTrust.

Giai đoạn tiếp theo, Nam A Bank cam kết sẽ tiếp tục tối ưu hóa vận hành, phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng để nhân rộng mô hình mang ý nghĩa thiết thực này tại nhiều khu vực khác, đặc biệt là các đô thị trọng điểm.

Song song đó, các điểm giao dịch Onebank và ATM trên toàn hệ thống Nam A Bank sẽ tiếp tục được đa dạng hóa dịch vụ, kết nối thêm nhiều tiện ích tài chính - công cộng nhằm mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.